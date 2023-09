Antares Vision scivola in Borsa e “paga” chiusura semestre in perdita

– Seduta in pesante ribasso per Antares Vision, che esibisce una perdita del 15,36%, pagando la chiusura in rosso del semestre, a dispetto dei positivi numeri su ordini e fatturato e del rialzo delle stime sul 2023. La società ha riportato una perdita di 7,3 milioni d euro, in aumento rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato è in aumento di oltre il 20% e gli ordini del 22%.

Rivista al rialzo la guidance 2023, in vede ricavi per 245-250 milioni euro, in crescita del 10-12% ed un Adjusted EBITDA per 37-40 milioni, con una variazione fra -9% e -2% rispetto a quanto realizzato nel 2022.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Star mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa del fornitore di sistemi di controllo visivo e soluzioni di tracciabilità, che fa peggio del mercato di riferimento.

L’esame di breve periodo di Antares Vision classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,033 Euro e primo supporto individuato a 5,413. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,653.