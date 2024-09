Antagonismi e vip snob dietro le quinte di Ballando: Milly fa una rivelazione

I motori di “Ballando con le Stelle” sono già in azione e, la settimana scorsa, Dagospia ha riportato che un concorrente avrebbe avanzato richieste particolari e mostrato atteggiamenti snob. In risposta a queste voci, Milly Carlucci, durante la trasmissione “Da Noi A Ruota Libera”, ha smentito le indiscrezioni, ma ha menzionato tensioni tra i nuovi maestri di ballo.

Francesca Fialdini ha interrogato la Carlucci riguardo alle notizie su un “vip snob” citato anche da Il Messaggero, che ha ipotizzato l’esclusione di un concorrente per questi atteggiamenti. La Carlucci ha categoricamente negato che ci sia un concorrente snob, affermando: “Non è nessuno! Uno scrive un pensiero e poi diventa notizia”. Ha spiegato che tra le prove, i membri del cast non hanno il tempo di mostrarsi snob, essendo troppo concentrati e stanchi.

Inoltre, Milly Carlucci ha rivelato la presenza di antagonismi tra i maestri di ballo. Ha affermato che questa competizione non è necessariamente negativa, ma naturale, poiché ogni ballerino dovrebbe voler dimostrare il proprio valore e superare gli altri. Questa rivalità, secondo la Carlucci, è fondamentale in ogni competizione: “È importante che anche i nuovi maestri aspirino a mettersi in mostra”. Così, mentre affermano che ci siano tensioni tra i maestri, i fans si sentono pronti a scoprire chi siano i ballerini particolarmente competitivi.

In sintesi, il clima dietro le quinte di “Ballando con le Stelle” è carico di energie contrastanti, con Maestri di ballo pronti a confrontarsi in un spirito di competizione che, sebbene possa generare rivalità, è in realtà utile per far emergere il talento. La Carlucci ha voluto rassicurare il pubblico: le voci su un concorrente snob sembrano essere infondate e potenzialmente amplificate senza motivo. In definitiva, sia l’eccitazione per la nuova stagione che le dinamiche di competizione tra i ballerini promettono un’edizione coinvolgente del programma.