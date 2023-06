Anstream e Blacknut si aggiungono ai servizi di giochi in streaming su TV Samsung

Samsung Gaming Hub si aggiorna per i modelli dal 2021 in poi

Samsung Electronics ha annunciato il rilascio di Anstream Arcade e Blacknut, che entrano tra le fila dei partner Samsung all’interno della piattaforma Samsung Gaming Hub. Antstream Arcade è il più grande servizio di retrogaming su cloud al mondo che offre ai giocatori l’accesso a oltre 1.400 giochi classici e 500 mini-sfide. Include titoli come Pac-Man, Galaga, Dig Dug e Double Dragon, tutti accessibili da Smart TV o monitor tramite il Samsung Gaming Hub. Antstream Arcade offre attualmente 12 mesi di accesso alla piattaforma per 12 euro e, a seconda della regione, uno sconto significativo per giocare all’ampio catalogo di giochi retrò della piattaforma. “Antstream Arcade offre la migliore esperienza di streaming di videogiochi arcade retrò e siamo orgogliosi di allinearci con partner forti come Samsung Gaming Hub che possono aiutarci a raggiungere più giocatori”, ha affermato Steve Cottam, CEO di Antstream Arcade. “Abbiamo sperimentato in prima persona l’entusiasmo che le persone provano giocando ai giochi della loro giovinezza e condividendo quei giochi con la nuova generazione di giocatori”.

Blacknut è un servizio di streaming di videogiochi online che consente l’accesso immediato a centinaia di videogiochi. Con un abbonamento mensile, i gamer hanno a disposizione più di 500 titoli premium adatti a tutta la famiglia, cinque profili a cui possono accedere contemporaneamente e una libreria di giochi disponibile su tutti gli schermi. Blacknut include giochi come Metro Exodus e Overcooked 1 e 2, e offre in esclusiva agli utenti europei un’intera collezione di videogames Disney. Gli ultimi arrivati sul catalogo internazionale di maggio 2023 sono TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 e Tour de France 2022. Blacknut su Samsung include 15 giorni di prova gratuita per esplorare il catalogo. “Blacknut è entusiasta della partnership con Samsung Gaming Hub e di poter introdurre il nostro catalogo su questa popolare piattaforma di streaming di videogiochi”, ha dichiarato Nabil Laredj, Vice Presidente di Business Development & Licensing di Blacknut. “Con oltre 500 titoli e possibilità di scelta per tutti i gusti, siamo felici di poter offrire il cloud gaming a tutta la famiglia, in un modo assolutamente innovativo”.