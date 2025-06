Ansia nei Cani: Come Riconoscerla e Aiutarli

Come riconoscere l’ansia nei cani e gestirla

L’ansia nei cani è un problema comune e rilevante all’interno delle famiglie moderne, dove gli animali domestici sono considerati membri della famiglia. Gli studi evidenziano che molteplici cani manifestano problemi comportamentali legati all’ansia. È fondamentale comprendere il loro linguaggio non verbale per identificare i segnali di disagio e intervenire.

Secondo una ricerca condotta dalla Texas A&M University, oltre il 99% dei cani presenta punteggi bassi in diverse aree comportamentali. Altre indagini, come quella dell’Università di Helsinki, mostrano che le paure non sociali nei cani possono essere influenzate da fattori quali stile di vita, ambiente e razza.

Tra le paure più comuni ci sono i rumori forti. I cani di città tendono ad essere più timorosi rispetto a quelli di campagna. Differenze razziali sono state riscontrate: i Cairn Terrier risultano tra i più ansiosi, mentre altre razze come il Chinese Crested Dog mostrano meno paura. È importante evitare di accarezzare il cane spaventato, poiché potrebbe associarsi a un conforto temporaneo senza risolvere la radice del problema. Gli esperti consigliano una desensibilizzazione graduale alla fonte della paura, in un contesto controllato.

Infine, è essenziale riconoscere che gli animali, come i cani, provano emozioni simili agli esseri umani. Comportamenti come il guardare di sbieco possono fungere da indicatori di ansia piuttosto che di rabbia. Effetti positivi, come biscotti e attenzioni, possono migliorare il benessere del cane.

