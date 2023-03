Ansia Mazzocchi! Tornano Raspadori e Lammers, dubbio Lazovic

Napoli, Raspadori torna ad allenarsi in gruppo

Il Napoli è tornato in campo per continuare la propria preparazione in vista del match di domenica contro il Milan, in attesa del rientro di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

La buona notizia della giornata riguarda sicuramente Giacomo Raspadori, tornato ad allenarsi completamente in gruppo con i propri compagni. L’ex Sassuolo dovrebbe rientrare tra i convocati per il Milan, pronto per tornare utile poi in questo finale di stagione. Al Fantacalcio si candida per essere un protagonista a sorpresa.





L’esito degli esami di Djuric e Lazovic

Come riportato dal Verona, il centrale “durante l’ultima partita di campionato giocata contro la Sampdoria, ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione di primo grado al collaterale mediale. Milan Djuric (edema osseo al ginocchio destro riportato durante Sampdoria-Hellas Verona), Darko Lazovic (affaticamento muscolare della coscia destra accusato durante Sampdoria-Hellas Verona), Cyril Ngonge, Ibrahim Sulemana, Simone Verdi e Deyovaisio Zeefuik hanno svolto una seduta di lavoro a parte”.

Dunque, almeno un mese di stop per il difensore centrale, che ha patito l’infortunio più grave tra quelli citati. Il più avanti nel recupero è sicuramente Ngonge che, salvo sorprese, sarà in campo contro la Juventus. Difficile che possa esserci Verdi, mentre saranno da monitorare attentamente le condizioni di Djuric e Lazovic, che restano sicuramente in dubbio per la prossima di campionato.

La Samp ritrova Sam Lammers

Sam Lammers di nuovo in gruppo. Finalmente buone notizie per la Sampdoria che ritrova l’ex attaccante di Empoli e Atalanta: il centravanti ha ripreso ad allenarsi in gruppo con i propri compagni e si candida per tornare protagonista già nella prossima sfida di campionato contro la Roma.

Se non dovessero esserci intoppi, sarà sicuramente tra i convocati per il match dell’Olimpico, pronto però probabilmente anche a partire tra i titolari al fianco di Manolo Gabbiadini.

Ansia per Mazzocchi

Momento delicato per Pasquale Mazzocchi. Il difensore della Salernitana si è fermato di nuovo per un problema fisico e si sta gestendo in attesa degli esami strumentali.

Il pericolo da scongiurare è quello di una lesione muscolare.

Se Mazzocchi non dovesse farcela, pronto al suo posto Sambia sulla fascia destra dei campani.

Fantacalcio.it per Adnkronos