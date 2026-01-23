6 C
Ansia in Italia

L’ansia è un disturbo psicologico che può avere un impatto significativo sulla salute mentale. Secondo il Ministero della Salute, ansia e depressione sono tra le problematiche più diffuse, specialmente tra i giovani e le donne. Dopo la pandemia, si è registrato un aumento del 25% dei casi, fino a coinvolgere circa 16 milioni di italiani.

L’ansia è uno dei disturbi più diffusi del nostro tempo e colpisce circa una persona su tre. Lo psicologo Steve Biddulph mostra come anche chi si trova in situazioni difficili possa mobilitare la propria forza interiore e gestire l’ansia quando si presenta. Ognuno di noi può rafforzare i propri confini emotivi, trovare il coraggio di costruire un mondo migliore e vivere con maggiore pienezza le relazioni affettive.

Biddulph propone una lettura originale della crisi della salute mentale contemporanea, invitando a ristabilire un equilibrio tra pensiero razionale e dimensione intuitiva ed emotiva. Il corpo continua a inviare segnali, ma non trovando ascolto li trasforma in sintomi. L’ansia, in questa prospettiva, non è un nemico da combattere, bensì un messaggio inascoltato.

Ciascuno di noi possiede due menti che dovrebbero lavorare in squadra: la mente “che parla” e la mente silenziosa, profondamente connessa al corpo. La difficoltà nel gestire l’ansia deriva spesso da una perdita di contatto con questa intelligenza intuitiva, a favore di un eccesso di controllo cognitivo e analitico.

Un concetto centrale è quello di “senso percepito”, una qualità globale e mutevole dell’esperienza corporea che racchiude significati complessi. Imparare a sostare in ascolto di queste sensazioni permette al sistema nervoso di autoregolarsi e ai traumi di sciogliersi gradualmente. La guarigione avviene quando il corpo si sente finalmente al sicuro e ascoltato.

Il libro “Mente Selvaggia” parla a terapeuti, genitori e lettori comuni, suggerendo una possibilità semplice e radicale: smettere di combatterci e ricominciare ad ascoltarci. L’obiettivo è integrare la mente logica con la percezione corporea, ottenendo risultati migliori quando i due lati del cervello lavorano come una squadra. Il libro offre strumenti concreti per riconoscere e gestire l’ansia, rafforzare i confini emotivi, ritrovare calma e sviluppare relazioni più autentiche.

