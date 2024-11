Ansia e Disagi a Bordo del Volo Ryanair da Torino

Mercoledì 20 novembre, il volo FR937 di Ryanair doveva partire dalle ore 8.20 dall’aeroporto di Torino Caselle per Lamezia Terme, in Calabria. Tuttavia, dopo circa mezz’ora di voli circolari sopra Torino, l’aereo è tornato a atterrare nello stesso aeroporto da cui era decollato, creando panico e malori tra i circa 180 passeggeri a bordo.

Il volo è partito con un quarto d’ora di ritardo, ma ha effettuato un atterraggio anticipato di oltre un’ora. Per ragioni ancora non completamente chiarite, le comunicazioni tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo sono state interrotte poco dopo il decollo, rendendo impossibile sia proseguire il viaggio sia rientrare. Mentre l’aereo continuava a girare sopra il capoluogo piemontese, i passeggeri hanno vissuto momenti di grande apprensione. Teresa Malagrinò, una delle viaggiatrici, ha riportato che l’aereo ha iniziato a subire turbolenze nei primi minuti di volo, con continue nevicate e vuoti d’aria, senza che l’equipaggio fornisse spiegazioni. I passeggeri, privati di sacchetti per il vomito, hanno iniziato a sentirsi male; alcuni hanno pianto mentre altri rimanevano immobili con uno sguardo fisso.

Solo dopo l’atterraggio, i passeggeri hanno appreso che il volo era stato costretto a tornare indietro a causa della perdita di contatti con la torre di controllo, come spiegato dal pilota. Secondo il protocollo di sicurezza, è stato necessario orbitare fino al ripristino delle comunicazioni. L’aereo, infine, ha ripreso il viaggio verso Lamezia Terme attorno alle ore 12, ma molti passeggeri, ancora scossi dall’esperienza, hanno scelto di non tornare a bordo e hanno optato per un viaggio in autobus.

Questo episodio ha evidenziato la fragilità delle comunicazioni aeree e le conseguenze psicologiche di tali esperienze su viaggiatori già costretti a vivere in condizioni di stress per la situazione di emergenza aerea.