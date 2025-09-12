Ansia e Benessere nella Generazione Z in Italia

Il festival Paranoia si configura come uno spazio in cui creatività, vulnerabilità e comunità possono incontrarsi. Attraverso musica, workshop e conversazioni, il festival invita a esplorare i paesaggi emotivi di una generazione che vive sotto pressione.

Il titolo di quest’anno, “L’Eterna Rincorsa”, mette in luce il senso di insoddisfazione e sovraccarico emotivo caratteristico della Gen Z. Questa generazione è cresciuta con l’idea che il successo debba essere perseguito a ogni costo, in un contesto dove fallire è visto come inaccettabile e fermarsi equivale a restare indietro. Il festival si propone quindi di affrontare in modo urgente temi come l’ansia, le aspettative, il burnout e la ricerca di un equilibrio, in una società in cui la prestazione influisce anche sulla vita personale.

Paranoia rappresenta un’opportunità per sentire, connettersi e riflettere in un ambiente privo di giudizi, incoraggiando le persone a ballare insieme e a condividere le proprie esperienze.