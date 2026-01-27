Ansia: consigli per gestirla

Gwyneth Paltrow, consapevole della sua tendenza all’ansia, ha imparato a tenerla sotto controllo grazie a semplici rituali. L’attrice americana ha condiviso la sua esperienza su Instagram, spiegando che cerca di pensare alle cose per cui è grata, respira profondamente, fa passeggiate nella natura e urla nei cespugli per sfogarsi.

Secondo la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR, il vero problema non è la presenza dell’ansia, ma la lotta inutile per eliminarla. Quando si prova a scacciarla o a distrarsi compulsivamente, il cervello riceve un messaggio implicito che la ansia è pericolosa, attivando ulteriormente il sistema di allarme. L’ansia cresce non perché esiste, ma perché viene monitorata come una minaccia. Accettarla significa smettere di alimentare la lotta e uscire da quella contrazione interna che dà la sensazione di perdere il controllo.

L’ansia non va vista come un “errore del sistema”, ma come un segnale che indica bisogni non ascoltati, emozioni trattenute o parti di sé che chiedono spazio. Silenziarla significa perdere l’informazione che porta con sé, mentre ascoltarla può aiutare a capire come stiamo realmente. Il corpo vive sempre nel presente, mentre l’ansia nasce quando l’attivazione corporea viene interpretata dalla mente come un pericolo futuro. Restare radicati nel corpo permette all’onda ansiosa di salire e poi scendere da sola.

La dottoressa Stefanati sottolinea che molte persone convivono con un funzionamento ansioso di base senza riconoscerlo come tale. Il corpo resta in iper-attivazione costante, come se l’allarme non si spegnesse mai. Si finisce per normalizzare l’ansia, ma a un certo punto il prezzo diventa troppo alto. L’assenza di un vero recupero, un corpo che non si calma mai, un sonno insufficiente e una mente proiettata costantemente in avanti e nell’immaginazione negativa: questi segnali indicano che l’ansia è diventata eccessiva e potenzialmente debilitante. Chiedere aiuto a dei professionisti, in questi casi, non è debolezza, ma un atto di amore e di cura.