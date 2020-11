IL COVID-19 STA ATTACCANDO i giovani. Non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale. Uno studio, Young people bear the brunt of pandemic mental health issues, uscito su Public Healt, condotto durante le prime sei settimane di lockdown in Gran Bretagna, ha evidenziato quanto i giovani siano più a rischio depressione rispetto agli adulti o agli anziani.

La ricerca è stata effettuata con un sondaggio online a cui hanno risposto 3097 intervistati: l’84% delle persone tra i 18 e i 24 anni ha riferito sintomi di depressione, mentre il 72% di ansia. Il rimanente ha comunque indicato sensazioni di disagio per la solitudine e una consistente riduzione del buonumore.

Gli autori della ricerca ipotizzano che l’insieme di combinazioni negative, inquietudine, isolamento, difficoltà economiche, possano aver contribuito a un aumento del contagio. Da una parte, un forte desiderio di socialità, represso per alcuni mesi, porta a reagire in maniera più ribelle alle restrizioni, dall’altra un sistema immunitario compromesso da una salute mentale meno stabile rende le persone più deboli ed esposte. A fronte di una simile considerazione è importante capire come limitare il disagio mentale infantile e giovanile, per arginare i problemi di oggi e quelli di domani.

Le linee guida dell’AAP

L’American Academy of Pediatrics, organizzazione con 64 mila pediatri dedicata alla sicurezza e salute dei neonati, aggiorna costantemente le sue linee guida per la salute emotiva e comportamentale di bambini, adolescenti e famiglie durante la pandemia Covid-19. Ovviamente il panorama americano è diverso dal nostro, ma le difficoltà di base dal punto di vista emozionale sono simili. Vediamo perché.

Ci sono molti fattori che rendono questa pandemia diversa dalle altre: l’incertezza sul domani, la sospensione della vita, il cosiddetto “effetto limbo”, i messaggi contrastanti sulla gestione e la durata dell’epidemia, la necessità dell’isolamento e, non ultimo, l’uso di coperture per il viso, che sembrano rubare l’identità. In questo quadro generale spiccano parti di popolazione a rischio più elevato: quelle emarginate, le minoranze e i giovani con particolari esigenze sanitarie. Senza dimenticare che, soprattutto nelle prime fasi del lockdown, tutti i sistemi di supporto sanitario e di sostegno economico alle famiglie bisognose sono stati interrotti almeno per un periodo. Da questo punto di vista l’invito è quello di non trascurare la la sfera emotiva e comportamentale ma di inserirla nel quadro di salute complessivo, soprattutto quando riguarda i più giovani.

Bambini e adolescenti: i sintomi del disagio

Ma quali potrebbero essere i comportamenti che fanno suonare il campanello d’allarme?

Per quel che riguarda i neonati e i bambini piccoli le manifestazioni più comuni sono un sonno interrotto o disturbato, difficoltà nell’alimentazione e nell’andare di corpo. Potrebbero anche mostrare un maggior attaccamento ed essere più irritabili o arrivare, nei casi più complessi, a una regressione nelle capacità acquisite.

Tra i bambini più grandi e gli adolescenti è frequente il cosiddetto “ritiro emotivo”, ossia quel meccanismo di difesa che porta alla chiusura e al distacco dalla realtà per paura di un coinvolgimento in situazioni di sofferenza, paura o ansia. I giovani possono reagire anche esternando aggressività, irritabilità e manifestando un disturbo oppositivo provocatorio, con umore collerico e comportamenti vendicativi. Poi c’è chi traduce il malessere mentale in sintomo fisico, accusando dolori addominali e forti mal di testa.

Per i giovani adulti l’individuazione è più complessa perché possono esternare la loro angoscia, il più delle volte verbalizzandola, ma molto spesso tendono a nascondere lo stato d’animo sia per la vergogna di quello che loro ritengono un segno di debolezza, sia per senso di responsabilità nei confronti di amici e parenti, non volendoli caricare di altre preoccupazioni.

Nella maggior parte di questi casi è sufficiente il sostegno adeguato da parte di adulti sensibili o coetanei in gamba per aiutare nella gestione dello stress. Quando sussistono però per un periodo prolungato sintomi come mancanza di sonno, di appetito, sbalzi di umore e di concentrazione, allora è necessario rivolgersi ai medici competenti.

Famiglia, scuola e società

Secondo la guida, i bambini e i ragazzi più giovani sono i ‘barometri emotivi’ della famiglia. Fin dall’infanzia e per tutta l’adolescenza captano segnali dei genitori e riflettono il livello di stress di chi si prende cura di loro. Quindi massima attenzione al clima che si respira in casa. Ovviamente l’aumento di disagio coinvolge anche i genitori e i caregiver, per questo è importante considerare anche il loro stato emotivo, fornire sostegno agli adulti e dare raccomandazioni sul prendersi cura di sé.

Tornando ai giovani, un senso di perdita potrebbe essere provocato dall’interruzione della scuola o dell’università. Per questo è necessario inquadrare bene l’apprendimento a distanza, un cambiamento complesso per gli alunni e per chi li segue dentro casa, che può influire sul rapporto genitore-figlio oltre che su quello con gli insegnanti e i coetanei.

I consigli

Dopo aver tratteggiato le manifestazioni più comuni di disagio, l’American Academy of pediatrics suggerisce una serie di accorgimenti da seguire per prevenire queste situazioni di difficoltà emotiva.

Per i neonati è necessario un attaccamento sicuro che li possa aiutare a prendere confidenza con il mondo che li circonda, una guida serena che gli insegni a destreggiarsi tra i numerosi stimoli interni ed esterni e li accompagni verso l’autonomia. Per la fascia che va dai due ai sette anni, l’età prescolare, bisogna fare attenzione a tutti i piccoli che si rifugiano nel “pensiero magico”, espediente cognitivo che permette ai bambini di sopravvivere in un mondo che ancora gli appare troppo grande, diverso o incomprensibile. Allora interviene la fantasia. Vedono cambiare ritmi, abitudini e presenze, percepiscono stress e preoccupazione e un forte pericolo che non sanno come fronteggiare. Per questo è importante seguirli assecondando in parte quel pensiero immaginario e tranquillizzarli sulla loro reale sicurezza.



I bambini in età scolare, invece, hanno maggior coscienza e sentono in modo più significativo lo sconvolgimento della loro vita: possono essere spaventati dal virus e preoccuparsi per la loro vita o per quella dei familiari. E’ compito dei genitori individuare i cambiamenti nel loro modo di agire, come i tentativi di isolamento, e nelle loro espressioni comportamentali perché è attraverso di esse che i giovani trasmettono i loro bisogni emotivi. I più grandi devono fare squadra con loro, sfidare insieme le incertezze e aumentare la loro fiducia nell’affrontare il mondo anche attraverso un dialogo aperto. La situazione poi cambia a seconda della persona: alcuni potrebbero, ad esempio, non gradire l’approccio verbale ma preferire altri modi di comunicazione, come il disegno, oppure prediligere una conversazione più “sfumata” sulla pandemia.

L’importanza della comunicazione e della socializzazione

Sono perennemente collegati online e diventano ricettacolo di ogni tipo di notizie, vere e false. Per questo una conversazione aperta e onesta con bambini e adolescenti è fondamentale. La famiglia è ancora il punto di riferimento e anche di difesa rispetto a false informazioni ed esagerazioni. Allo stesso tempo, visto che l’isolamento sociale è risultato devastante soprattutto per gli adolescenti, gli adulti dovrebbero trovare percorsi sicuri di socializzazione per loro, sia nei social media sia di persona. Il rapporto con i coetanei è un pilastro fondamentale nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi.



In casa

La quarantena ha sicuramente aumentato il tempo in cui si sta in famiglia. E questo tempo va trascorso bene, con momenti di svago, racconti e risate. Si possono praticare tecniche di rilassamento e concentrazione, guardare insieme un film, cucinare. I giovani possono esplorare la loro creatività, le passioni, fare volontariato. Prendersi cura degli altri aiuta i bambini a sentirsi meno vulnerabili. Le famiglie che vivono già un disagio vanno monitorate con maggior attenzione perché la povertà, l’isolamento e lo stress aumentano il rischio di abusi e violenze. In più, viene a mancare anche il controllo da parte degli insegnanti che spesso vigilano sulle situazioni familiare. Per non parlare poi dei bambini e gli adolescenti che hanno subito un lutto in famiglia e che sono più a rischio di risvolti emotivi negativi.



In Italia

Ma qual è la situazione dei bambini e dei ragazzi in Italia?Una ricerca dell’università Milano Bicocca e dalla Società Italiana Cure Primarie Pediatriche, dal titolo “Bambini e lockdown, la parola ai genitori”, offre un panorama sulle reazioni dei bambini in due fasce di età, tra 1 a 5 anni e dai 6 ai 10. Lo studio ha coinvolto più di 3 mila famiglie in Lombardia e parla di una serie di difficoltà affrontate ma anche di dati positivi. Per i più piccoli un aumento dell’irritabilità e dei capricci ma anche un incremento nello sviluppo linguistico e un miglioramento nelle relazioni in famiglia. Le maggiori alterazioni si sono riscontrate in ore di sonno, riduzione di appetito e svogliatezza.

“I più piccoli hanno accettato la nuova situazione con maggior facilità, dopo un primo momento di smarrimento dovuto al cambio di routine” afferma Susanna Mantovani, pedagogista, psicologa e coordinatrice scientifica della spin off Bambini Bicocca, “sono anche rientrati con maggior facilità al nido”. Anche i bambini dai 6 ai 10 anni hanno accettato le limitazioni imposte dal lockdown, anche se il 46,7 per cento ha mostrato disturbi alimentari e il 72,4 per cento difficoltà ad addormentarsi. “I genitori hanno manifestato preoccupazione per un uso esagerato della tecnologia, anche se ne hanno riconosciuto l’importanza per la didattica a distanza e per mantenere i rapporti sociali”. “Quello a cui bisogna fare attenzione – prosegue la dottoressa Mantovani – sono le paure, come quella di uscire di casa, gli scatti di rabbia, i rifiuti nella relazione con gli altri bambini, il chiudersi, i cambi di umore. In famiglia è necessario cercare di stare il più possibile tranquilli e parlare di tutto. In un certo senso, sarebbe fondamentale parallelamente dare un supporto ai genitori”. Certo, anche loro hanno bisogno di essere sostenuti. “Noi cerchiamo di essere vicini alle famiglie, le teniamo informate di quello che accade a scuola, perché ci rendiamo conto che anche non poter entrare al nido per lasciare il bambino è una cosa difficile da accettare”.

L’importanza di fare rete

Molto importante è fare rete: tra insegnanti, famiglie, pediatri. “La preoccupazione è per quelle famiglie che non si riescono a raggiungere, le più disagiate, che non hanno nessuno per fare fronte comune. Per fortuna, in Italia, tutti i bambini possono avere un pediatra di bare – cosa che negli Stati Uniti non accade – e questi medici sono sensori fondamentali di genitori e bambini”, conclude la dottoressa Mantovani.

Un’esperienza diretta arriva da Genova, dove è attivo da giugno, presso l’ospedale Gaslini, un ambulatorio pediatrico post emergenza Covid. L’idea è nata da un’indagine per monitorare l’impatto della pandemia sullo stato psicologico dei bambini, svolta a circa tre settimane di distanza dal primo lockdown. Dai 3251 questionari relativi alle famiglie con figli minori di 18 anni, è emerso che nel 65 per cento di bambini di età minore di 6 anni e nel 71 per cento di quelli maggiori sono insorte problematiche comportamentali. Alterazioni del sonno, mancanza di respiro, instabilità emotiva e sbalzi d’umore. Per i bimbi sotto i sei anni: irritabilità, disturbi del sonno e d’ansia.

“L’ambulatorio nasce per intercettare in maniera rapida le condizioni di disagio psicofisco nei minori, che sono comparse o si sono accentuate con l’emergenza – spiega Cristina Venturino, direttore del Centro Psicologia del Gaslini – Ci muoviamo in stretto contatto con i pediatri di famiglia per valutare i problemi del bambino e capire se sono legati alla pandemia”.

“Il range di età che seguiamo è quello tra 6 e 14 anni – prosegue la dottoressa – e i sintomi che riscontriamo con più frequenza sono di tipo ossessivo, timore di contaminazione all’esterno, accentuazione dei rituali di pulizia, problematiche alimentari, difficolta alla deglutizione. Poi ci sono i disturbi comportamentali, come le crisi di rabbia e quasi tutti presentano un’alterazione del ritmo sonno veglia, a cui si aggiungono a volte disturbi gastrointestinali, nausea, dolori, vomito”.

“Adesso – riprende – col perdurare di questa situazione, stiamo osservando soprattutto nei più grandi la percezione di un senso di isolamento, di solitudine. E’ come se con la riapertura delle scuole si fossero trovati davanti un mondo diverso, amici che non ci sono, situazioni differenti, e loro fanno più fatica, si sentono tagliati fuori. C’è chi è stato supportato costantemente dalla famiglia e chi invece non ha avuto la possibilità di seguire bene la didattica a distanza. Tutte situazioni sfaccettate e differenti”. Questa è una nota che torna continuamente in generale e nel discorso giovani in particolare: i nuclei familiari con difficoltà pregresse fanno fatica a mantenere i passo. E il rischio è che aumenti la forbice tra chi vive in contesti con più risorse e coloro che ne hanno meno.

Ad oggi, almeno un terzo dei bambini e ragazzi segnala delle difficoltà. “Un’indicazione che diamo sempre è di fare riferimento al pediatra di famiglia. Supportare tutto il nucleo familiare perché la pandemia produce nei genitori stanchezza mentale. Quindi sono necessarie misure sociali, politiche e scolastiche per aiutare le famiglie. Se si vede una patologia fare riferimento al pediatra di famiglia. Bisogna stare attenti però a non allarmare, non creare ulteriore ansia e stress. Noi adesso ci stiamo attrezzando anche per le consultazioni a distanza”, conclude la dottoressa Venturino.



In questo scenario complesso e sfaccettato un dato certo rimane: questa pandemia non è un evento circoscritto nel tempo e nello spazio, ma un disturbo che sta alterando l’infanzia e la giovinezza dei nostri ragazzi.