Another Code Recollection per Switch, la recensione

Another Code: Recollection è il grande ritorno su Switch per i due titoli di nicchia su DS e Wii, che ai tempi hanno conquistato molti cuori. Questa nuova versione, che arriva dopo il fallimento dello studio di sviluppo originale della serie, Cing, è un remake completo di Another Code: Two Memories (Nintendo DS, 2005) e Another Code: R (Wii, 2009), fusi in un unico gioco. La storia si concentra su Ashley Mizuki Robbins, figlia di due scienziati specializzati nello studio della memoria cerebrale. Ashley intraprende un viaggio alla ricerca della verità, partendo dalla desolata isola di Blood Edward per svelare i segreti della propria famiglia attraverso una serie di enigmi ambientali che per essere risolti richiederanno le caratteristiche peculiari del sistema di controllo di Switch.

Gli sviluppatori di questo remake hanno evidentemente profuso una grande attenzione nel tradurre gli enigmi delle versioni precedenti. Another Code è sempre stato legato a doppio filo alla console che lo ospitava, quindi molti passi dei giochi sono stati riscritti per essere usati qui con il giroscopio di Switch, lì con il microfono della console. Alcune perle del passato, specialmente gli enigmi su DS, sono andati persi per sempre in favore di puzzle più semplici e immediati. Dal punto di vista tecnico, il gioco ha subito un’impennata qualitativa rispetto alle versioni originali. La rielaborazione grafica non si limita a un semplice lifting in HD, ma offre un’esperienza completamente rifatta in 3D, con una nuova prospettiva e modellazione dei personaggi, permettendo una maggiore libertà esplorativa. Un’altra novità è il doppiaggio, presente per la prima volta, sebbene solo in inglese e giapponese.

Per i giocatori meno esperti o quelli che si trovano in difficoltà, Another Code: Recollection offre una guida opzionale, con suggerimenti per risolvere puzzle e superare ostacoli, un’aggiunta molto apprezzata che rende il gioco accessibile a un pubblico più ampio. Another Code: Recollection è una rivelazione piacevole, un titolo che supera le aspettative e impreziosisce il genere delle avventure grafiche. Sebbene l’inizio possa risultare un po’ lento e alcuni puzzle troppo semplici, l’ottima trama, la sua capacità di mescolare mistero e avventura, insieme con miglioramenti grafici e nuovi contenuti, lo rende un acquisto imperdibile per gli amanti del genere e per chi desidera riscoprire o scoprire per la prima volta queste storie avvincenti.

Formato: Switch Editore: Nintendo Sviluppatore: Arc System Works Voto: 8/10