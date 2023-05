Anoowkoa 2 Pezzi Pellicola Protettiva per Motorola Moto E32/E32s Vetro Temperato Pellicola Schermo Intero Trasparente Compatibile con Motorola Moto E32/E32s

AnoowkoA è un marchio specializzato in prodotti per proteggere lo schermo e si impegna a fornire soluzioni di protezione di rapporto ottimo prezzo qualità per i tuoi preziosi cellulari. AnoowkoA è un marchio specializzato in prodotti per proteggere lo schermo e si impegna a fornire soluzioni di protezione di rapporto ottimo prezzo qualità per i tuoi preziosi cellulari. Perché scegliere il nostro vetro temperato per Motorola Moto E32/E32s? -Basato allo stampo di un telefono reale, con posizioni precise di ritaglio, senza influenzare il riconoscimento del volto -Più sottile, chiaro e luminoso come lo schermo originale, ripristina la risoluzione 1080P del display -Ha superato il test di resistenza ai graffi 30.000 volte -La tecnologia avanzata di adsorbimento elettrostatico consente un’adesione rapida -Non cambia la sensibilità dello schermo originale, puoi guardare video e giocare senza interruzioni -Rivestimento ad olio ha una capacità anti impronta 5 volte più forte, quasi tutte le macchie verranno rimosse facilmente -Controllo manuale di qualità di ogni prodotto -Strumenti per la pulizia dello schermo per facilitare l’installazione -Servizio post-vendita e supporto a vita. Istruzioni di installazione: 1. Pulire lo schermo con salviette umide e salviette asciutte e rimuovere la polvere con gli adesivi antipolvere 2. Strappare la pellicola di rilascio, allineare la pellicola protettiva antigraffio con i bordi dello schermo e le posizioni del foro e collocarla delicatamente 3. Premere il centro dello schermo con la mano per far aderire il vetro temperato per Motorola Moto E32/E32s allo schermo naturalmente 4. Schiacciare per far uscire le bolle in eccesso e completare l’installazione

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17,3 x 10 x 1,27 cm; 50 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 maggio 2022Produttore ‏ : ‎ AnoowkoaASIN ‏ : ‎ B0B17HK6NGNumero modello articolo ‏ : ‎ Motorola Moto E32/E32sPaese di origine ‏ : ‎ Cile

[Protezione Eccellente]: realizzato in vetro temperato antiurto di alta qualità, protegge lo schermo da danni e lo mantiene pulito. Il tempo di tempra della pellicola trasparente è 5 volte quello del display, resistente a 10kg di forza, con durezza 9H, che rende lo schermo resistente a cadute, graffi e impatti ad alta intensità e oggetti appuntiti come coltelli e chiavi. Il rivestimento oleorepellente può resistere facilmente a macchie di olio, impronte digitali e altre macchie.

[Alta Reattività e Alta Trasparenza]: realizzata in vetro temperato ultra trasparente a 99%, può mantenere la visualizzazione originale dell’Motorola Moto E32/E32s. Lo speciale strato adesivo in silicone organico e la pellicola protettiva ultra sottile ultra trasparente da 0,26 mm possono mantenere la sensibilità originale dello schermo tattile. Quando si tocca, si ottiene una risposta rapida. Supporta lo sblocco dell’impronta digitale e non influirà sullo sblocco con il volto.

[Eccellenti Dettagli]: i bordi arrotondati 2,5D offrono una presa più confortevole dei bordi ad angolo retto senza danneggiare le dita; Tecnologia di scorrimento liscio (oltre 50 strati di rivestimento ultra sottili su vetro temperato) consente alle dita di spostarsi liberamente sulla pellicola protettiva come sullo schermo originale; resistente a rottura, se la pellicola protettiva per smartphone dello schermo si romperà in piccoli pezzi rimasti nella pellicola per garantire la sicurezza.

[Facile da Installare]: il vetro temperato compatibile con Motorola Moto E32/E32s è facile da installare e rimuovere. Abbiamo fornito anche articoli per la pulizia del display. Prima dell’installazione, rimuovere la polvere e allinearla correttamente, poi procedere all’applicazione senza bolle d’aria. Servizio clienti professionale e garanzia a vita, goditi la protezione, non preoccuparti.

