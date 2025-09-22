Anomalia democratica in Italia: Meloni evita il Parlamento

Le recenti dinamiche politiche in Italia hanno suscitato preoccupazione tra le forze di opposizione. I rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra hanno espresso critiche nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando una grave anomalia democratica.

In una nota congiunta, i capigruppo Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella hanno evidenziato che il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, si è appena deciso a relazionare il Parlamento sulla situazione a Gaza, programmando tale comunicazione per il 2 ottobre, dopo forti pressioni da parte delle opposizioni. Hanno sottolineato che tale comunicazione non rappresenta una concessione, ma è piuttosto un elemento essenziale del funzionamento democratico.

I rappresentanti dell’opposizione hanno anche denunciato la grave incongruenza di un governo che partecipa a un importante vertice internazionale a New York senza prima aver informato il Parlamento sulla propria posizione. Hanno avvertito che, se il governo si allineerà nuovamente con le posizioni di Trump, rischia di non avere soluzioni per fermare la violenza a Gaza. Secondo loro, mentre in diverse nazioni europee i governi stanno adottando misure concrete in vista di prossimi eventi elettorali, in Italia si registra un’anomalia, con la Presidente del Consiglio che evita il dibattito parlamentare.