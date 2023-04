Annuncio di Signorini: sorprese e traslochi, dall’anno prossimo grande cambiamento al GF Vip

Dopo 197 giorni il GF Vip 7 stasera chiuderà i battenti. Alfonso Signorini al GF Vip Party ha fatto un annuncio: per l’ultima puntata del reality ci saranno molte sorprese e due o tre di queste spiazzeranno anche il pubblico da casa.

“Siamo pronti per fare la festa stasera. Anticipazioni sulla serata? Ho un annuncio da fare. Sarà una sera pazzesca piena di sorprese per i nostri vipponi, alcune non se le aspettano proprio. E ce ne sono due o tre che spiazzeranno anche il pubblico da casa sono certo.

Chi vince? per la prima volta quest’anno non ho certezze. Ho una mia idea, ma non su uno. Diciamo che sono indeciso tra due o tre vipponi. Per la prima volta da quando conduco. Questa è un’annata diversa. Ci potrebbe essere un colpo di coda che non ci aspettiamo”.