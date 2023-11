Annuncio di Amadeus su Sanremo: i quattro conduttori di Prima Festival (ci sono anche Paola e Chiara)

Ospite di Milano Music Week, Amadeus ha parlato del Festival di Sanremo 2024 ed ha fatto un importante annuncio. Il conduttore tra le tante cose ha anche svelato chi saranno i quattro presentatori di Prima Festival (che andrà in onda da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai1).

Durante il suo annuncio Amadeus ha svelato che a condurre il Prima Festival di saranno Paola e Chiara, ma anche i due noti tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

E non è finita qui, perché il 3 dicembre sapremo anche la lista completa dei big che saliranno sul palco del Teatro Ariston.

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa adesso che mancano mesi, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa. Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole.

Le proposte dei big? Ho ascoltato tantissimi brani in questi mesi. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso che siamo a più 400. Posso dirvi che più di 50 mi piacciono molto. Quindi non sarà affatto semplice. Quando svelerò tutti i nomi dei cantanti in gara al festival? Domenica 3 dicembre all’ora di pranzo, al tg delle 13:30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival. Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare ala radio, in streaming. Per il Prima festival ho pensato a 4 nomi, due mie carissime amiche che ho chiamato a fare le presentatrici, saranno Paola e Chiara”.