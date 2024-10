Annuncio della Figlia: La Lotta Contro il Tumore

David Harris, noto per il suo ruolo di Cochise nel film cult “I guerrieri della notte”, è deceduto all’età di 75 anni. La notizia è stata condivisa dalla figlia, Davina Harris, al New York Times. Harris è morto il 25 ottobre nella sua casa a New York, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il personaggio di Cochise, membro della gang dei Warriors, gli ha conferito fama internazionale fin dall’uscita del film nel 1979.

“I guerrieri della notte”, diretto da Walter Hill e basato sul romanzo di Sol Yurick, racconta la storia di una gang di New York che cerca di tornare a casa dopo essere stata incastrata per un omicidio. Nonostante una critica inizialmente negativa, il film ha ottenuto un incredibile successo di pubblico e ha guadagnato popolarità, rendendo noti tutti gli attori, tra cui Harris. Il personaggio di Cochise si distingue non solo per il suo stile caratteristico, con una bandana e accessori nativi americani, ma anche per il suo coraggio, richiamando l’immagine di un grande capo indiano.

Nel corso della sua carriera, David Harris ha sempre espresso un forte attaccamento al film e al suo personaggio. Ha raccontato che in tutto il mondo, da Hong Kong alle Filippine, è stato riconosciuto come “il ragazzo dei Guerrieri della notte”, un segno dell’impatto duraturo che il film ha avuto sulla cultura popolare. Harris ha anche commentato come inizialmente non pensassero che il film avrebbe avuto così tanto successo.

Oltre al celebre ruolo di Cochise, la carriera di Harris include anche diverse altre apparizioni in film e serie TV. Il suo primo ruolo significativo risale al 1976 in “Judge Horton and the Scottsboro Boys”, per il quale è stato candidato agli Emmy. Nel 1977, ha recitato nella commedia “Secret Service” con Meryl Streep e ha continuato a lavorare in produzioni di successo. Nel 1980, Harris ha collaborato con Robert Redford in “Brubaker” e negli anni successivi è apparso in popolari serie come “NYPD Blue”, “Law & Order” e “MacGyver”.

David Harris rimarrà nella memoria collettiva come un attore che ha contribuito a un film che è diventato parte della storia del cinema.