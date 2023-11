annunciato la data a Milano

Mobrici annuncia il prossimo concerto all’Alcatraz di Milano, dove presenterà tutti i brani del suo nuovo album “Gli anni di Cristo”.

Dopo i concerti della scorsa primavera a Roma e Milano (andati sold out in un battibaleno), Mobrici ha annunciato un live a sorpresa in programma per il 30 novembre prossimo, che si terrà all’Alcatraz di Milano. Al club del capoluogo lombardo, il cantautore omaggerà il suo ultimo album, intitolato “Gli anni di Cristo”.

In arrivo il concertone all’Alcatraz di Milano

“Dopo i 2 sold out dei concerti del prossimo aprile, il 30 novembre porterò tutte le mie canzoni sul palco dell’Alcatraz di Milano“, annuncia Mobrici mandando in delirio tutti i suoi fan. Presentando per la prima volta nel club il nuovo album Gli anni di Cristo – in uscita il 31 marzo – il cantante si esibirà anche con i brani più amati della sua carriera.

“Tutto questo per me ha un valore speciale per diversi motivi. È il club della mia città che ha accompagnato la mia crescita musicale, essendoci stato per sentire tantissimi artisti e band che mi hanno formato. Ci ho suonato con i Canova, lasciandomi due momenti indimenticabili di vita. Ma specialmente chiuderò lì questo 2023, con un album che sta per uscire e tante cose belle che arriveranno”, pre annuncia Matteo.

Tuttavia, Mobrici non sarà da solo sul palco: tra gli ospiti attesi spuntano i nomi di Gazzelle, Dente, Vasco Brondi, Willie Peyote e Frankie hi-nrg mc. Gli artisti si uniranno a Mobrici per un’esperienza musicale senza precedenti.

I biglietti del concerto all’Alcatraz di Milano sono disponibili su VivoConcerti, Ticketone, Ticketmaster e Ticketsms, e nei punti vendita autorizzati.

“Gli anni di Cristo”, l’ultimo album di Mobrici

Gli anni di Cristo è l’ultimo album di Mobrici, composto da 11 tracce tra cui Polvere, che anticipa proprio l’imminente concerto atteso all’Alcatraz di Milano. Si tratta di un disco che da inizio ad un nuovo capitolo della carriera dell’artista, che tuttavia resta sempre fedele al proprio stile.

Al suo interno troviamo diverse collaborazioni, tra cui quella con Vasco Brondi e quella con Fulminacci, con cui presenta una nuova versione di “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra. Un progetto che annuncia il proseguo del successo dell’ex membro dei Canova.

Di seguito la tracklist dell’album “Gli anni di Cristo”: