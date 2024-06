annunciato il tour nei palasport nel 2025

Dopo il successo del concerto allo Stadio San Siro di Milano, Sfera Ebbasta ha annunciato un tour nei palasport nel 2025.

Lunedì 24 giugno, Sfera Ebbasta ha acceso l’entusiasmo dei suoi fan con un concerto indimenticabile allo stadio San Siro di Milano, che ha visto la partecipazione di ben 60.000 persone. Questo evento ha segnato l’inizio di una serie di live che culmineranno in un tour molto atteso nei palasport italiani nel 2025.

Svelate le Date del Tour 2025

Sfera Ebbasta ha approfittato della calorosa atmosfera del San Siro per annunciare le date del suo tour nei palasport previsto per il 2025. I fan avranno diverse opportunità di vederlo esibirsi dal vivo. Ecco tutte le date:

1 marzo: Padova @ Fiera di Padova

6 marzo: Firenze @ Nelson Mandela Forum

12 marzo: Roma @ Palazzo dello Sport

22 marzo: Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

29 marzo: Torino @ Inalpi Arena

4 e 5 aprile: Milano @ Unipol Forum

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 26 giugno.

Sfera Ebbasta

San Siro: un palco pieno di stelle

Per commemorare la sua prima esibizione al San Siro, Sfera Ebbasta ha condiviso il palco con amici e colleghi offrendo al pubblico momenti unici e performance esaltanti. Artisti del calibro di Tony Effe, Side Baby, Tedua, e molti altri hanno accompagnato il re della trap in una serata indimenticabile. La scenografia, imponente e affascinante, è stata un tributo alle origini urbane dell’artista, creando un’atmosfera unica che ha coinvolto il pubblico in un viaggio nell’universo street.

L’artista ha raggiunto traguardi incredibili nella sua carriera, diventando il primo artista italiano in epoca FIMI a superare i 200 Dischi di Platino. Con oltre 4.7 milioni di followers su Instagram e miliardi di stream, Sfera Ebbasta si conferma come l’artista più ascoltato su Spotify in Italia, consolidando il suo successo negli ultimi dieci anni.