Annunciato il DLC per Hot Wheels Unleashed 2 dedicato a AcceleRacers

Milestone, noto sviluppatore di giochi di corse italiano, in collaborazione con Mattel, ha annunciato l’uscita dell’espansione AcceleRacers per il loro gioco Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Il nuovo pacchetto sarà disponibile a partire dal 21 dicembre 2023 e proporrà una serie di novità, tra cui quattro nuovi veicoli, un ambiente di gioco inedito e due set per la personalizzazione. Il pacchetto di espansione permetterà ai giocatori di sperimentare quattro auto emblematiche della serie animata AcceleRacers. Queste includono la Chicane, un veicolo agilissimo guidato da Karma Eiss, la potente Rat-ified pilotata da Mitchell Mclurg, noto come “Monkey” dei Metal Maniacs, la moderna Spine Buster di Mark Wylde e l’elegante auto di Vert. Inoltre, il nuovo ambiente di gioco, l’Acceledrome, offre una location esaltante per queste nuove aggiunte. Ispirato alla sede centrale del cartone animato, l’Acceledrome è una grande caverna multi-livello scavata nella roccia, illuminata dalla Ruota del Potere, che funge da base sotterranea. Completano l’offerta due set di personalizzazione, che includono icone per i profili, sfondi per le carte e targhette.