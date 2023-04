Annunciato il cast di All Stars 8: ci sono un sacco di bei ritorni

L’ottava edizione di All Stars di RuPaul’s Drag Race sta per prendere vita. La nuova stagione debutterà il prossimo 12 maggio su WoW Presents Plus, mentre in America sarà distribuito da Paramount+, lo stesso canale che produrrà anche la terza stagione italiana.

Se la settima edizione ha visto scendere in campo tutte vincitrici, l’ottava darà spazio ad alcune celebri grande escluse.

Vedremo così Jaymes Mansfield (prima eliminata della stagione 9) e Kahanna Montrese (seconda eliminata della stagione 11). Ma anche Monica Beverly Hillz (terza eliminata della stagione 5), Mrs Kasha Davis (quarta eliminata della stagione 7), LaLa Ri (quarta eliminata della stagione 13) e Naysha Lopez (prima eliminata, poi ripescata, della stagione 8).

A loro si aggiungono Darienne Lake, Alexis Michelle e Jessica Wild che hanno sfiorato il podio nelle loro rispettive stagioni, la medaglia d’argento Kandy Muse e la miss simpatia Heidi N Closet. Infine ci sarà spazio anche per Jimbo della versione canadese del format. Lei è la seconda drag queen a partecipare ad un’edizione di All Stars provenendo da un’edizione estera dopo The Vivienne dello scorso anno, vincitrice della prima stagione UK.

All Stars 8, il cast

Alexis Michelle

Darienne Lake

Heidi N Closet

Jaymes Mansfield

Jessica Wild

Jimbo

Kahanna Montrese

Kandy Muse

LaLa Ri

Mrs. Kasha Davis

Monica Beverly Hillz

Naysha Lopez