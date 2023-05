Annunciato Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, seguito del successo made in Italy

Mattel e l’italiana Milestone, leader mondiale nello sviluppo di giochi racing, hanno annunciato Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, che sarà disponibile il 19 ottobre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con meccaniche, ambienti, stili di veicoli e modalità di gioco nuovi, Hot Wheels Unleashed 2 sarà lanciato con oltre 130 veicoli, tra cui, per la prima volta, anche moto e ATV. Le categorie di veicoli Stock, Powered e Ultimate differenzieranno le prestazioni, mentre i giocatori potranno personalizzare il proprio stile di guida utilizzando i punti abilità per acquistare specifici vantaggi e assemblare il proprio veicolo ideale.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged sarà caratterizzato da una serie di nuove modalità di gioco sia online che offline, tra cui eventi che spingono le abilità dei piloti al limite o insegnano loro a padroneggiare l’arte della derapata e ad evitare gli incidenti con velocità e precisione. La modalità split-screen per due giocatori torna ad alimentare duelli in locale, mentre una serie di miglioramenti, tra cui la possibilità di creare un party con gli amici e l’aggiunta del cross-play, caratterizzerà l’esperienza multiplayer online. Una modalità carriera incentrata sulla storia con quattro personaggi originali è un’altra delle principali novità del gioco. Il background e la personalità di ogni personaggio saranno presentati attraverso cutscene animate.

“Siamo davvero felici dell’entusiasmo dimostrato dalla stampa e dai giocatori nei confronti del primo titolo, un successo globale che ha raggiunto più di 8 milioni di giocatori in tutto il mondo”, ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone. “Partendo da solide basi che ci hanno garantito un consenso unanime, con Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged abbiamo deciso di creare una nuovissima esperienza di gioco per alzare ulteriormente l’asticella del divertimento arcade. Avere un partner come Mattel al nostro fianco è un motivo di grande orgoglio e siamo pronti a correre ancora più velocemente verso nuovi obiettivi condivisi”.