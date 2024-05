annunciati due concerti nel 2025

Fabrizio Moro ha annunciato due due concerti nel 2025: uno al Palazzetto dello Sport a Roma e l’altro all’Unipol Forum di Milano.

Dopo il trionfale successo riscosso con il concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 25 maggio, Fabrizio Moro ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali con due date imperdibili per i fan e gli amanti della musica dal vivo. La prima tappa sarà nuovamente a Roma, precisamente l‘1 aprile 2025 al Palazzo dello Sport, seguita da un’appuntamento il 3 aprile 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Due concerti imperdibili

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione speciale per Fabrizio Moro di esprimersi nella forma d’arte che più lo caratterizza: il live. La dimensione del concerto dal vivo è infatti quella in cui l’artista romano dà il meglio di sé, comunicando con il pubblico in uno scambio emotivo senza filtri.

L’attesa che si sta creando attorno a questi eventi testimonia quanto il contatto con il pubblico sia fondamentale sia per l’artista che per i suoi sostenitori. Si prospetta un periodo ricco di musica e di emozioni per gli amanti delle performance live del cantautore, i quali avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche ascoltando dal vivo le canzoni di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

Fabrizio Moro: un’estate in tour

Non ci sarà però da attendere il 2025 per vedere Moro esibirsi dal vivo. L’artista sarà infatti protagonista, nell’estate del 2024, del tour “Una vita intera“, durante il quale attraverserà l’Italia con una serie di date che promettono di essere ricche di emozioni.

Fabrizio Moro

Ecco tutte le date del tour:

2/8 L’AQUILA – Nell’ombra della Musica Italiana

8/8 FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

9/8 CORCIANO (PG) – Suoni Controvento

17/8 ACRI (CS) – Anfiteatro

18/8 MESAGNE (BR) – IOD Festival

20/8 PESCARA – Teatro D’Annunzio

23/8 CIRO’ MARINA (KR) – Krimisound Festival

28/8 CATANIA – Villa Bellini

29/8 PALERMO – Teatro di Verdura