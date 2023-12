Annunciate tutte le date del tour 2024 di Claudio Baglioni

Si aggiungono tre nuove date al tour di Claudio Baglioni atteso il prossimo anno, “aTUTTOCUORE Indoor 2024”.

Dopo una lunga serie di concerti iniziati in primavera e terminati in autunno, Claudio Baglioni non vuole fermarsi in nessun modo. E’ tutto pronto per il nuovo tour atteso nel 2024, intitolato “aTUTTOCUORE Indoor 2024”, che vedranno il cantautore come protagonista nei palasport italiani.

Claudio Baglioni in tour 2024

Non è del tutto una sorpresa per i fan di Claudio Baglioni, che avevano ricevuto l’emozionante notizia l’estate scorsa. Reduce dagli ultimi live terminati ad ottobre – al Centrale del Foro Italico di Roma, all’Arena di Verona, al Velodromo Borsellino di Palermo e all’Arena della Vittoria di Bari – l’artista aveva già annunciato il prosieguo dei suoi concerti in programma per il 2024.

“aTUTTOCUORE Indoor 2024” è un progetto vitale e visionario, progettato e realizzato con Giuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale. Il tour da vita a un Rock-Opera-Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che mirano a muoversi in epoche futuribili.

“aTUTTOCUORE”: il calendario completo

A luglio scorso la notizia aveva annunciato solo alcune delle date, a cui oggi si aggiungono tre nuovi appuntamenti per un tour ancora più intenso e sensazionale. Di seguito, tutte le date prodotte e organizzate da Friends & Partners:

18 gennaio 2024 – Pesaro (Pesaro e Urbino) – Vitrifrigo Arena

– Vitrifrigo Arena 20 gennaio 2024 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago 21 gennaio 2024 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago 22 gennaio 2024 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago 25 gennaio 2024 – Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour 26 gennaio 2024 – Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour 27 gennaio 2024 – Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour 29 gennaio 2024 – Padova – Arena Fiere

– Arena Fiere 30 gennaio 2024 – Padova – Arena Fiere

– Arena Fiere 2 febbraio 2024 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

– Unipol Arena 3 febbraio 2024 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

– Unipol Arena 5 febbraio 2024 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago 6 febbraio 2024 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago 8 febbraio 2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 9 febbraio 2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 10 febbraio 2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 13 febbraio 2024 – Eboli – Pala Sele

– Pala Sele 14 febbraio 2024 – Eboli – Pala Sele

– Pala Sele 15 febbraio 2024 – Eboli – Pala Sele

– Pala Sele 17 febbraio 2024 – Livorno – Modigliani Forum

– Modigliani Forum 22 febbraio 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport 23 febbraio 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport 24 febbraio 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport 25 febbraio 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

I biglietti per le date dei concerti sono in vendita, dalle ore 11.00 di venerdì 27 ottobre, su TicketOne e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.