annunciate le date del tour nei teatri

Michele Bravi ha annunciato le date del suo tour nei teatri intitolato “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”.

Michele Bravi è pronto a cominciare una nuova avventura musicale. Dopo il grande interesse suscitato dalle due anteprime tenutesi a Roma e a Milano, l’artista ha ufficialmente annunciato le prime date del suo tour dal titolo evocativo “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi“. Questo tour promette di essere un’esperienza unica, non solo per la qualità delle performance live, ma anche per la profondità dei temi trattati.

Una nuova avventura per Michele Bravi

Il “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour” trae ispirazione dall’ultimo lavoro discografico di Michele Bravi, un album che si propone di esplorare le profondità dell’animo umano attraverso una serie di 13 tracce ricche di significato. Con la direzione musicale di Carlo Di Francesco, noto per la sua abilità nel creare atmosfere uniche, le serate promettono di essere un vero e proprio viaggio introspettivo, dove il pubblico sarà invitato a cedere alla musica e a lasciarsi trasportare oltre il visibile.

Per gli appassionati che desiderano assicurarsi un posto a questo appuntamento imperdibile con la musica e l’introspezione, è importante segnalare che le prevendite dei biglietti sono già attive online. Chi preferisce procedere attraverso i canali tradizionali potrà recarsi nei punti vendita autorizzati a partire dalle 14:00 di lunedì 24 giugno. Una modalità che risponde alle diverse esigenze del pubblico, garantendo a tutti la possibilità di partecipare.

Le date del tour

Il tour toccherà alcune delle città più affascinanti e dei teatri più prestigiosi d’Italia, offrendo al pubblico la possibilità di vivere l’esperienza Bravi in ambienti dall’alto valore artistico e culturale. Ecco le date e i luoghi che ospiteranno le esibizioni:

15 settembre 2024: Assisi (PG) @ Teatro Lyrick

18 settembre 2024: Fermo @ Teatro Dell’Aquila

25 settembre 2024: Torino @ Teatro Colosseo

26 settembre 2024: Padova @ Teatro Verdi

30 settembre 2024: Milano @ Teatro Arcimboldi

4 ottobre 2024: Pistoia @ Teatro Manzoni

14 ottobre 2024: Roma @ Teatro Sistina

Una carrellata di appuntamenti che attraversa lo stivale, dimostrazione del desiderio dell’artista di raggiungere il suo pubblico in diverse regioni, condividendo con il maggior numero di persone possibile il messaggio profondo che il suo tour intende trasmettere. Un’occasione unica per immergersi nella musica di Michele Bravi e, forse, scoprire qualcosa di nuovo su se stessi “quando si chiudono gli occhi”.