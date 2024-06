annunciata una grande novità per il talent di Sky

X Factor ha annunciato che nella nuova edizione ci sarà una grande novità che riguarderà la serata finale: vediamo di cosa si tratta.

Sky ha annunciato una grande novità per X Factor: nel 2024, per la prima volta, la finale del talent show non si terrà al Forum di Milano, come tradizione vuole, ma avrà come palcoscenico nientemeno che Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un cambiamento di location che vede il talent show avventurarsi in una direzione inedita, convergendo musica, talento emergente e il fascino indiscusso di uno dei luoghi più emblematici d’Italia. La serata finale verrà ovviamente trasmessa in diretta tv.

X Factor: cambio di scena

Per la prima volta nella sua storia, la finalissima di X Factor esce dai confini di un teatro chiuso per abbracciare uno dei luoghi simbolo della musica a Napoli. Piazza del Plebiscito, conosciuta per essere stata teatro di numerosi eventi musicali di rilievo, ospiterà il 5 dicembre 2024 l’epico scontro finale del talent show.

Achille Lauro giudice di X Factor 2024

Le novità non sono finite qui: per la prima l’evento sarà accessibile a tutti perchè l’ingresso sarà libero e gratuito. La scelta di questa location non è solo un’innovazione dal punto di vista logistico e scenografico ma rappresenta anche un’opportunità unica per avvicinare ancor più il pubblico all’evento.

Nuove dinamiche e rivoluzioni nel cast

L’edizione 2024 di X Factor si preannuncia ricca di novità, non solo per quanto riguarda la sua location. Dopo anni di partecipazione, Fedez lascia il banco dei giudici, passando il testimone a volti noti e amati dal pubblico italiano. Manuel Agnelli farà ritorno tra i giurati, affiancato da tre figure altrettanto influenti nel panorama musicale: Paola Iezzi, una metà del duo Paola & Chiara; Achille Lauro, icona indiscussa di stile e musica; e Jake La Furia, rappresentante di spicco della scena rap italiana.

Insieme, formeranno il nuovo quartetto chiamato a valutare e guidare i talenti di domani. A unirsi al rinnovamento del cast, anche il cambio di presentatrice: Giorgia sarà il nuovo volto dello show, sostituendo Francesca Michielin e portando con sé esperienza e carisma.