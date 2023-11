annunciata la prossima data in Italia

I Green Day tornano con il nuovo singolo “Look Ma, No Brains!”, secondo brano estratto dal disco in uscita “Saviors”.

Sembravano quasi spariti dal panorama musicale, ma la band pop punk che ha accompagnato un’intera generazione è tornata. Con un post sulla propria pagina Instagram, i Green Day hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album “Saviors”. Una novità che farà da preludio al nuovo tour del 2024, che toccherà anche una tappa in Italia.

Green Day in concerto: la data in Italia

I Green Day faranno tappa in Italia, più precisamente agli I-Days Milano, dove giungeranno il 16 giugno 2024. Affrettatevi, fans italiani, per non avrete altre possibilità di ascoltare dal vivo la band: quella annunciata, infatti, sarà l’unica tappa prevista in Italia.

I biglietti per il concerto, che si terrà all’Ippodromo Snai La Maura, saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 9 novembre e in vendita generale dalle 10.30 di venerdì 10 novembre, sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il tour “The Saviors EU/UK Tour” celebrerà due degli album più iconici della band che hanno fatto la storia: stiamo parlando di Dookie e American Idiot. Ad aprire i live, saranno i Nothing But Thieves.

Il nuovo singolo, “Look Ma, No Brains!”

Sono passati parecchi anni dall’epoca in cui fare un po’ gli stupidi era concesso. O forse no? Il tempo sembra essersi fermato, con il nuovo singolo dei Green Day “Look Ma, No Brains!”, in cui i punker tornano al loro periodo più sciocco.

Si tratta del secondo singolo – dopo The American Dream Is Killing Me – estratto dal loro nuovo album “Saviors” che sarà pubblicato il 19 gennaio 2024. Registrato tra Londra e Los Angeles, l’album è il frutto della collaborazione tra la band e il produttore Rob Cavallo.

Ma c’è chi si chiede: cosa c’è dietro questo singolo così folle e beffardo? Lo stesso Billie Joe Armstrong, leader del gruppo, ha definito la canzone “uno sguardo al modo in cui il tradizionale sogno americano non funziona, anzi fa male a molte persone”.

Di seguito, il video del singolo “Look Ma, No Brains!”.