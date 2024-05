annullati i concerti previsti a Milano

A causa di problemi di salute legati alla sua voce, Bruce Springsteen è costretto a rimandare le date italiane del suo tour europeo.

I concerti si sarebbero dovuti tenere allo stadio San Siro di Milano l’1 e il 3 giugno. La comunicazione è arrivata direttamente attraverso i profili social di Bruce Spingsteen, dove si spiega che, dopo ulteriori esami e consulti medici, è stato consigliato a Springsteen di non esibirsi per i prossimi dieci giorni.

A seguito di questo parere medico, oltre alle date milanesi, è stato necessario rinviare anche il concerto all’Aeroporto Letnany di Praga, originariamente programmato per il 28 maggio.

Bruce Springsteen: i problemi alla voce

La problematica vocale affrontata da Bruce Springsteen ha già determinato l’annullamento di una performance a Marsiglia. Nonostante l’inconveniente, il post pubblicato sulle pagine ufficiali del cantante trasmette un messaggio di ottimismo.

Lo staff afferma infatti che “Bruce si sta riprendendo comodamente” e che “lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo“. Il ritorno sul palco è previsto per il 12 giugno a Madrid, presso il Civitas Metropolitan.

Come chiedere il rimborso dei biglietti

In seguito alla decisione di rinviare gli eventi, Live Nation Italia e Barley Arts hanno diffuso delle direttive specifiche per coloro che avevano già acquistato i biglietti per i concerti di Milano. È stato comunicato che i biglietti in possesso resteranno validi per le nuove date, le quali verranno annunciate a breve.

Bruce Springsteen

Inoltre, è stata fornita agli acquirenti la possibilità di richiedere il rimborso, seguendo le procedure indicate dai sistemi di biglietteria presso i quali è avvenuto l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket). Le richieste di rimborso possono essere inoltrate a partire da mercoledì 29 maggio ed entro il 20 luglio.