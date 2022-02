Ubisoft ha rivelato i dettagli sul settimo anno di contenuti per Rainbow Six Siege, a cominciare con la prima stagione Demon Veil. Le novità più interessanti sono una nuova mappa dopo tre anni, la modalità di gioco Team Dathmatch, il nuovo operatore Azami, match replay su console, aggiornamenti e bilanciamenti e un nuovo programma di segnalazione bug per ottenere incentivi in game. Azami, il nuovo operatore, proviene dalle agenzie di sicurezza ed è giapponese. Il suo simbolo è la gru, e la sua specialità sono i kunai, le lame da lancio che possono essere usate anche per il corpo a corpo. I cuna di Azami una volta impiantati possono costruire una barriera antiproiettile, in modo da creare vere e proprie variazioni sulla mappa a proprio favore. Ubisoft lo definisce come l’operatore più complesso mai introdotto nel gioco.

La nuova mappa si chiama Pianure Smeraldo, ed è ubicata in Irlanda, in un country club a più piani. La mappa è studiata espressamente per il gioco competitivo. Verrà lanciata come aggiornamento successivo, più o meno a metà stagione. La modalità Deathmatch a squadre arriva definitivamente in Siege, con pool di mappe che include Villa, Favela e Parco divertimenti. Le regole sono particolari: le partite durano cinque minuti o fino al raggiungimento di 75 eliminazioni. Gli operatori vengono eliminati dopo 10 secondi all’esterno. Si possono scegliere tutti gli operatori tranne quelli con scudo. Altre abilità saranno limitate o rese non disponibili, ad esempio quelle che permettono di costruire barricate. L’Attacker Repick sarà disponibile a partire da anno 7 stagione 1, permettendo agli attaccanti di cambiare il loro operatore e dotazione durante la fase preparatoria. Il cambiamento ha l’obiettivo di generare un maggiore impatto durante la fase preparatoria attraverso la possibilità offerta agli attaccanti di sfruttare le informazioni ottenute e adattare la propria strategia. Oltre a ciò, l’intestazione del match è stata aggiornata per agevolare i giocatori nel prendere decisioni informate nella fase di cambiamento del proprio operatore o dotazione. L’Attacker Repick è disponibile per tutte le modalità in Partita Veloce, Ranked, Unranked e Pro League.

Nella stagione 2 del settimo anno arriverà un operatore belga, insieme con una mappa ambientata in Grecia. Quest’ultima ospiterà esclusivamente scontri in Team Deathmatch. Nella terza stagione ci sarà un operatore di Singapore con mappa studiata per il competitivo, e infine nella quarta conosceremo un operatore della Colombia. Dalla stagione 3 verrà introdotta la possibilità di denunciare il cheating attraverso il sistema di replay del match. Sempre nella stagione 3 verranno introdotti sistemi di punteggi reputazione, e nella stagione 4 saranno implementate ricompense e sanzioni. Quando i giocatori riportano problemi su R6Fix e il loro status viene aggiornato a “In fase di verifica”, riceveranno una ricompensa per stagione, la cui entità è determinata dal problema di maggior gravità riscontrato tra tutte le segnalazioni fatte. I giocatori sia sul Test Server, sia sul Live Server possono segnalare problemi e ricevere una ricompensa per ogni stagione durante la prossima stagione del Test Server.

L’esperienza di gioco su console sarà migliorata e resa più simile a quella PC. Vengono introdotte le opzioni sulle impostazioni di mora, controllo. Diventa inoltre possibile regolare il campo visivo. Ci sarà una nuova modalità allenamento, il poligono di tiro, per prepararsi al meglio alle nuove sfide. Le modalità Arcade saranno cambiate ogni settimana, e ogni rana sarà separato del successivo da 100 punti. Nel corso dell’anno verranno poi introdotti il cross-play e la cross-progression, per giocare insieme tra piattaforme diverse e riprendere le partite tra una versione e l’altra. Da domani al 21 marzo i giocatori potranno acquistare il pass annuale a tempo limitato o quello premium, che sblocca i quattro battle pass stagionali e l’accesso anticipato di 14 giorni ai nuovi operatori.