Anno giudiziario, i magistrati lasciano l’aula a Palermo

A Palermo, i magistrati hanno protestato durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario contro le riforme costituzionali promosse dalla maggioranza. I giudici, indossando la toga, la coccarda tricolore e tenendo in mano una copia della Costituzione, sono entrati nell’aula magna del Tribunale dove si sono seduti nelle ultime file. Hanno annunciato che, secondo le decisioni prese nell’ultima riunione dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), si sarebbero alzati e sarebbero usciti dall’aula nel momento in cui il rappresentante del ministero della Giustizia avrebbe preso la parola. La loro azione è stata un chiaro segno di protesta contro le riforme che considerano lesive dell’indipendenza giudiziaria. Dopo aver abbandonato l’aula, i magistrati sono nuovamente rientrati al termine dell’intervento del rappresentante del ministero. La manifestazione ha messo in evidenza le preoccupazioni dei magistrati riguardo alle modifiche proposte, sottolineando la loro volontà di difendere la Costituzione e l’autonomia della giustizia. La protesta è un importante segnale di dissenso da parte della magistratura nei confronti di quelle che considerano minacce agli equilibri istituzionali e ai diritti fondamentali.