Anno da sogno per il tennis azzurro: tutti i successi

Il 2024 sarà ricordato come l’anno di grazia del tennis italiano, con risultati storici come la presenza di un singolarista in finale in tutte le prove del Grande Slam e la conquista della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Jannik Sinner ha guidato il gruppo, accompagnato da Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che ha vissuto una rinascita in Davis.

L’anno si apre con l’incredibile vittoria di Sinner all’Australian Open, dove supera Novak Djokovic in semifinale e Daniil Medvedev in finale, conquistando il suo primo titolo dello Slam. Prosegue con una vittoria al torneo 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami, mostrando la sua dominanza. Purtroppo, il suo cammino si complica con un infortunio all’anca durante il torneo di Madrid, costringendolo a saltare Roma. Al Roland Garros arriva in semifinale, ma si arrende a Carlos Alcaraz.

A Parigi, Jasmine Paolini raggiunge la finale, segnando un’importante prestazione vincendo contro Elena Rybakina e Mirra Andreeva, ma perde in finale contro Iga Swiatek. A Wimbledon, Paolini ci riprova e arriva nuovamente in finale, ma viene fermata da Barbora Krejcikova. Sinner, invece, è eliminato ai quarti da Medvedev, mentre Lorenzo Musetti arriva in semifinale, dove si arrende a Djokovic.

Ad agosto, Musetti conquista una medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi, battendo Felix Auger-Aliassime nella finalina. Le Olimpiadi vedono l’Italia vincere la sua prima medaglia d’oro nella storia del tennis, grazie a Paolini e Sara Errani. Sinner torna a vincere al Masters 1000 di Cincinnati, ma poi è coinvolto in un caso di doping a seguito di un controllo positivo, ma viene scagionato per assunzione inconsapevole.

Conclude la sua stagione trionfando agli US Open contro Taylor Fritz. In Asia, vince a Shanghai e perde a Pechino, ma trionfa alle ATP Finals di Torino. Qui, Sinner emerge imbattuto, vincendo tutte le cinque partite.

La stagione si chiude con la Coppa Davis a Malaga, dove l’Italia batte Argentina, Australia e Olanda, grazie anche a Berrettini. Le ragazze festeggiano la vittoria della Billie Jean King Cup, superando in finale la Slovacchia con le vittorie di Paolini e Lucia Bronzetti.