Anno da record per i Pinguini Tattici Nucleari

L’anno si chiude col botto per i Pinguini Tattici Nucleari: sono il gruppo che ha venduto il maggior numero di biglietti in Italia.

Il 2023 si è rivelato essere l’anno dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca molto popolare, che quest’anno ha realizzato numeri da record. Quest’estate i loro tour negli stadi hanno collezionato sold out praticamente ovunque e il numero complessivo di biglietti venduti è davvero impressionante: 1 milione in totale.

Pinguini Tattici Nucleari: le ragioni del successo

“Ci abbiamo lavorato tanto negli anni, ma non sappiamo dire perché è capitato a noi e non ad altri. Da una parte cerchiamo di avere un linguaggio che vada oltre le generazioni. Poi sicuramente abbiamo sempre cercato di distinguerci, sia a livello musicale che narrativo: ci raccontiamo per come siamo“, così la band commenta il clamoroso successo riscosso.

Dopo aver ottenuto il terzo posto al festival di Sanremo con Ringo Starr nel 2020 la band ha spiccato il volo ed ha cominciato a collezionare un successo dopo l’altro: ha ottenuto diversi Dischi d’oro e di platino tra album e singoli; solo questa estate il loro tour ha venduto ben 590mila bigletti e già altri 410mila sono stati venduti per il tour nei palasport che inizierà la prossima primavera da Jesolo.

Pinguini Tattici Nucleari

Il retroscena di un concerto

Il successo di questo giovanissimo gruppo è probabilmente dovuto anche alla loro simpatia, m soprattutto alla loro coesione e dedizione assoluta al progetto. Addirittura la band ha raccontato su Instagram un episodio davvero emblematico accaduto durante una trappa emiliana del loro tour, a settembre. Stando a quanto hanno scritto sui social, Simone Pagani, bassista della band, avrebbe suonato al concerto nonostante avesse una frattura al braccio sinistro che si era procurato tre giorni prima cadendo durante un giro in bicicletta. Pur di non mancare alla tappa reggiana, è salito sul palco con dei dolori tremendi rimanendo per tutto il tempo completamente impassibile. Un vero eroe.