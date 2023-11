Anniversario di Fallout 76, Bethesda festeggia con una parata su Twitch

Bethesda ha annunciato i festeggiamenti per il quinto anniversario di Fallout 76. Per l’occasione, il menù di Bethesda Game Studios prevede una serie di eventi di gioco, una parata di compleanno e bonus a tema per i giocatori. A partire dal 14 e fino al 21 novembre, i giocatori potranno completare le sfide giornaliere e settimanali nell’ambito dell’evento Sfida di compleanno e ottenere speciali ricompense a tema come cappelli da festa, decorazioni per il C.A.M.P, torte e altro ancora. Per dare il via alle danze con stile, gli abitanti sono stati invitati a unirsi alla parata di compleanno celebrativa multipiattaforma, in cui il team della community di Fallout 76 farà visita a mondi privati in cui si trovano i giganteschi carri creati dai membri della community. La parata è stata anche trasmessa sul canale online di Twitch di Bethesda, a questo indirizzo. Anche Prime Gaming di Amazon e Xbox Game Pass di Microsoft hanno deciso offrire un regalo per festeggiare l’anniversario: i giocatori con un abbonamento a Prime Gaming o a Xbox Game Pass Ultimate attivi potranno avere il pacchetto 5° anniversario di Fallout 76 come ricompensa gratuita fino al 17 gennaio (Prime Gaming) o 17 dicembre (Xbox Game Pass). Il pacchetto include oggetti per il C.A.M.P. esclusivi, un copricapo da laurea UVT e una cornice celebrativa per la modalità foto.