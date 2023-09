Annie Lennox al Colosseo per Time for Change: il cast

Annie Lennox e altri grandi nomi del mondo dell’arte protagonisti al Colosseo per l’evento benefico Time for Change.

Annie Lennox sta per avere l’onore di esibirsi al Colosseo. All’interno di una location a dir poco storica, la leggendaria cantante degli Eurythmics, una delle dive della musica internazionale, si esibirà per una buona causa all’interno del grande evento Time for Change. Il momento di cambiare è giunto e la sfida inizierà da un luogo simbolo della cultura in Italia e nel mondo, con tanti protagonisti del mondo dell’arte pronti a far sentire la propria voce in una serata esclusiva riservata a soli 400 ospiti.

Annie Lennox e non solo: i protagonisti di Time for Change

Sarà una serata davvero magica quella che prenderà vita tra le mura ovoidali del Parco archeologico del Colosseo. Un evento benefico a favore di cause umanitarie globali in programma il prossimo 10 settembre e con grande protagonista, come nome di spicco all’interno di un cast di grandissimo valore, proprio l’ex cantante degli Eurythmics.

Annie Lennox

Prima stella internazionale ad aderire al progetto, sempre in prima fila per cause importanti, Lennox non sarà però l’unica star della serata. Altri due artisti dal talento straordinario si uniranno a lei per comporre un cast musicale di prim’ordine: Nicola Piovani, uno dei maggiori compositori italiani, vincitore di un premio Oscar, e Mahmood, due volte vincitore di Sanremo, cantante che ha cambiato la musica italiana e l’ha esportata anche nel resto del mondo grazie alle fortunate partecipazioni all’Eurovision Song Contest.

Il programma di Time for Change

Ma non ci sarà solo la musica al centro della serata artistica organizzata dal direttore Luca Tommasini. Troveranno spazio anche le incursioni artistiche di Jago, uno dei più famosi artisti contemporanei, sempre fuori dagli schemi con le sue installazioni artistiche in grado di comunicare messaggi molto importanti.

Ma si è unito al cast anche Dergin Tokmak, il limping angel, un ballerino acrobata tedesco che, nonostante fosse affetto da poliomielite dall’età di un anno, ha imparato a ballare a 12 anni con le stampelle, creando un nuovo genere di danza. E ci sarà spazio anche per le creazioni di Cristina Bowerman, chef stellata in grado di imporsi nel mondo della cultura gastronomica in Italia e nel mondo.

A completare il cast, anche un altro cantante, Leslie Sackey, e i gemelli Violin Twins, violinisti che hanno incantato il mondo e che non molti anni fa hanno ricevuto anche il plauso dei Coldplay, rapiti dalla loro splendida versione di Viva la vida. Un cast eterogeneo riunito per l’occasione per creare un inno di gioia, libertà e inclusione.