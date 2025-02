Anni di abbandono hanno trasformato questo cane: quando intervengono non credono ai loro occhi

Un cucciolo di cane, soprannominato Mr. Snuggleupagus, è stato trovato in condizioni disperate con 14 chili di pelliccia arruffata, che rendevano difficile il suo movimento. Il suo arrivo alla clinica veterinaria ha sorpreso il personale, che ha descritto la situazione come mai vista prima. La pelliccia folta e trascurata del cane ha recentemente catturato l’attenzione, poiché somigliava a un celebre personaggio di “Sesame Street”.

Nel video pubblicato da “ABC News” il 25 gennaio, è stata documentata la sorprendente trasformazione del cucciolo. I veterinari hanno iniziato il trattamento, rimuovendo i pesanti strati di pelliccia, che impedivano al cane di muoversi liberamente. La scoperta della sua condizione ha rivelato chiaramente che era stato abbandonato e trascurato per molto tempo.

Dopo l’intervento, sono stati rimossi ben 14 chilogrammi di pelliccia, liberando così il cucciolo che ha vissuto una trasformazione straordinaria. La tristezza che caratterizzava il suo stato d’animo iniziale si è rapidamente trasformata in gioia e gratitudine. Dopo la cura, il cane ha potuto riprendere i movimenti e interagire con gli altri animali della clinica.

Dopo tre settimane di recupero, la sua condizione è stata valutata positivamente e Mr. Snuggleupagus è stato inserito nella lista dei cani in attesa di adozione. Presto avrà l’opportunità di incontrare potenziali famiglie in cerca di un nuovo amico a quattro zampe. La storia del cucciolo è un esempio di come l’amore e la cura possano trasformare una vita.