Anne Hathaway la scorsa settimana è tornata in prima serata su Canale 5 con l’ennesima replica de Il Diavolo Veste Prada e proprio in merito a quel film, ieri, ha rivelato un aneddoto curioso che la riguarda.

Ospite dell’ultima puntata dell’edizione americana di RuPaul’s Drag Race, l’attrice per motivare le Queen rimaste in gara ha ricordato che ha dovuto faticare parecchio per accaparrarsi il ruolo di Andy Sachs, dato che era la nona scelta.

“Ero la nona scelta, ma ce l’ho fatta. Tenete duro. Non mollate mai!“.

La prima scelta del regista per il ruolo di Andy Sachs, infatti, era Rachel McAdams seguita da Emily Blunt, a cui è stato poi affidato il ruolo dell’altra assistente di Miranda Priestly, ovvero Emily Charlton.

La stessa Miranda inizialmente non era destinata a Meryl Streep, bensì a Glenn Close che però rifiutò.

Insomma, Anne Hathaway – che ha poi vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista grazie alla pellicola Les Miserables – è del team di Simona Ventura, ovvero crederci sempre arrendersi mai.

Anne Hathaway svela una curiosità sul suo ruolo ne Il Diavolo Veste Prada, il video

