Anne Hathaway ricorda un aneddoto avvenuto in Italia: “Mi hanno fatto una torta con scritto..”

Anne Hathaway in questi giorni ha rilasciato un’intervista per Variety gestita da Emily Blunt e ovviamente non hanno potuto non ricordare la loro esperienza sul set del film Il Diavolo Veste Prada. Un film cult che Mediaset trasmette in media una volta all’anno da quindici anni.

Nel 2023, addirittura, Canale 5 lo ha mandato in onda due volte a distanza di sei mesi e per questo il ricordo delle scene più iconiche è vivido dentro di noi. E anche dentro la pasticciera che ha deciso di fare un regalo all’attrice arrivata a Milano per la Fashion Week.

A raccontare l’aneddoto col sorriso sulle labbra è stata proprio Anne Hathaway:

“Sono stata in Italia di recente e mi sono presentata in hotel. E hanno preparato una torta! Arrivo nella mia camera e c’era la torta, ho pensato ‘fantastico’, era una torta italiana quindi era davvero buona, e ci hanno scritto sopra: ‘puoi farmi lo spelling di Gabbana?’”.

Nella versione italiana la frase è stata modificata in “Gabbana con una o due B?“, ma poco importa. La reazione di Emily Blunt – che ha colto immediatamente la citazione a Il Diavolo Veste Prada – è stata iconica, anche se io avrei probabilmente fatto una torta blu con sopra scritto “non è azzurro è ceruleo!“.

Ecco tutta l’intervista con le citazioni de Il Diavolo Veste Prada fra Anne ed Emily.