Anne Hathaway e Jared Leto sono fra i protagonisti della serie WeCrashed e proprio durante le riprese l’attrice, per scherzare con lui, si è divertita ad imitare Lady Gaga nella sua parlata con la cadenza italiana usata per il film House Of Gucci.

Miss Germanotta e Jared Leto, infatti, hanno condiviso per svariati mesi il set di House Of Gucci dove hanno interpretato rispettivamente Patrizia Reggiani e Paolo Gucci.

Ospite del talk show di Stephen Colbert, Anne Hathaway ha raccontato che il primo trailer di House Of Gucci è uscito mentre si trovava sul set di WeCrashed.

“Quando è uscito il trailer avevamo appena girato una scena davvero intensa per tutto il giorno. Io e Jared ci stavamo salutando, con i nomi dei nostri personaggi, e io ho detto ‘Ah, un’altra cosa’. Aggiungendo poi “Father, Son, House of Gucci’. Dovevo dire qualcosa. Non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione”.

Quando il giornalista le ha chiesto quale fosse stata la reazione di Jared Leto, l’attrice ha risposto: “Mi ha detto che gli è sembrato per un attimo di aver viaggiato nel tempo“.

Anne Hathaway stunned Jared Leto with Lady Gaga’s House of Gucci prayer on the WeCrashed set. pic.twitter.com/WTAgClHbtB — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2022

anne hathaway mimicking lady gaga’s is adorable and perfect. pic.twitter.com/l8SNKmZcBE — bia (@chstainferguson) March 16, 2022

La Hathaway è stata davvero brava ad imitare l’accento italo-russo usato da Lady Gaga per Patrizia Reggiani, dato che l’ha fatta praticamente identica.

Ecco il video a confronto: