Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez intercettata da Pomeriggio 5: le sue parole

Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, è la madre di Fedez e oggi è stata avvistata da Michel Dessì di Pomeriggio 5 mentre si recava a prendere il cane di suo figlio. Durante l’incontro, Dessì ha riferito che Fedez non si sentiva di scendere di casa. Quando il giornalista ha tentato di intervistarla, la madre di Fedez ha preferito rimanere in auto, senza abbassare il finestrino, e ha risposto in modo evasivo: “No grazie, no, grazie. Credete a tutto quello che dicono gli altri”.

Annamaria aveva già espresso il suo punto di vista sulla situazione su Instagram, rispondendo a un utente provocatore e affermando: “È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”. La sua riservatezza si è intensificata dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, commentando la crisi di Fedez e Chiara Ferragni.

In un’intervista, Chiara Ferragni ha rivelato che Fedez le aveva confessato, pochi giorni prima di Natale 2024, di avere una relazione con un’amante che andava avanti dal 2017 e che aveva seriamente pensato di non sposarla, ma non sapeva come fare marcia indietro pubblicamente. Le parole di Chiara evidenziano una tensione crescente nella loro relazione, rendendo la situazione ancora più complessa. La riservatezza della madre di Fedez e le rivelazioni della Ferragni si intrecciano in un contesto mediatico molto attivo, sollevando interrogativi sulla genuinità degli eventi che coinvolgono la famiglia.