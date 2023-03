Annamaria Bernardini de Pace sulle possibili conseguenze legali delle squalifiche del GF Vip

La nuova linea presa dal GF Vip ha fatto molto discutere, così come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. In merito a questo è intervenuta anche Annamaria Bernardini de Pace nell’ultima puntata di Casa Pipol. La nota avvocata si è detta contraria a queste ultime squalifiche (ma invece ha gioito per l’uscita al televoto di Antonella).

“Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima. Io sono una scorretta anche politicamente. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l’umorismo e l’ironia. Non mi piace il moralismo. Poi in questi giorni in tv è successo di tutto con gente che dice cose che non dovrebbe dire. Gente di una certa età ha detto cose da non dire. Tipo Sgarbi e Lippi? Sì, potevano stare zitti, non hanno detto cose né intelligenti, né spiritose, né puntuali. Anzi, hanno messo in imbarazzo.

Hanno fatto polemica sul ‘ca**o’ detto dall’Annunziata, ma questo lo dicono tutti! Anche al Grande Fratello Vip lo hanno detto. E poi ne hanno squalificato solo uno. Questo a me non è piaciuto! Anche se non ho seguito bene come l’anno scorso, questa edizione era più poverella. Perché se la sono presa solo con Edoardo Donnamaria? Ha solo detto ‘mi hai rotto il ca**o’. Lo si sente ovunque. E anche l’altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Allora erano da squalificare tutti, perché tutti dall’inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale.

Se uno squalificato viene da me come cliente? io farei la causa, chiederei un risarcimento. Questo perché c’è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti. Se c’è scritto che se uno dice una parolaccia può essere squalificato”.