Annamaria Bernardini De Pace sorprende su Ferragni, la sua “sentenza”

Da mesi Myrta Merlino, nel programma Pomeriggio 5, segue attentamente il caso denominato “Pandoro Gate”. Recentemente, ha discusso della chiusura delle indagini preliminari che hanno coinvolto quattro indagati accusati di truffa aggravata. In trasmissione era presente Annamaria Bernardini De Pace, una nota avvocato, che ha espresso la sua opinione, sorprendendo anche la conduttrice.

Bernardini De Pace ha affermato con fermezza che, a suo avviso, Chiara Ferragni è innocente e ha spiegato le ragioni del suo convincimento. Secondo l’avvocato, non ci sarebbero stati raggiri da parte dell’influencer, poiché non ha guadagnato dalle vendite dei pandori e delle uova di Pasqua, ma ha ricevuto solo i cachet concordati inizialmente con le aziende coinvolte. “La truffa implica artifizi e raggiri per indurre in errore,” ha detto, sottolineando che Chiara non ha effettuato vendite dirette e l’unico guadagno da lei percepito è stato di un milione per l’uso della sua immagine.

Myrta Merlino ha però puntualizzato che la comunicazione di Chiara non è stata sufficientemente chiara, il che potrebbe sollevare dei problemi. Attualmente, i legali di Ferragni hanno 20 giorni di tempo per presentare documenti e tentare l’archiviazione del caso.

La questione ha destato grande attenzione, sia per la fama di Chiara Ferragni che per le implicazioni legali che potrebbero derivarne. La posizione di Bernardini De Pace si contrappone alle accuse formulate, mantenendo viva la discussione sulla responsabilità e sulla trasparenza degli influencer in relazione ai loro contratti e alla promozione di prodotti.

In chiusura, il dibattito continua sull’innocenza o colpevolezza di Ferragni, con la figura di Bernardini De Pace che emerge come una difensora appassionata della sua clientela, mentre il pubblico rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questa controversa vicenda.