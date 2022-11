Annamaria Bernardini De Pace: le due vip che non l’hanno pagata e il vip che ha denunciato

Annamaria Bernardini De Pace è fra gli avvocati più famosi d’Italia e ieri sera è stata ospite a Belve da Francesca Fagnani.

Come richiede il format, Bernardini De Pace – aka BDC – ha dimostrato di non avere peli sulla lingua ed ha confermato di aver fatto ottenere all’ex moglie di Pirlo, dal divorzio, un assegno di mantenimento da 53 mila euro al mese. “Anche se quello maggiore che sono riuscita a far ottenere è stato da 150 mila euro al mese“.

Dopo essersi rifiutata di parlare di Francesco Totti (è stato suo cliente nel divorzio con Ilary Blasi, ma poi l’ex pupone ha deciso di sostituirla), Annamaria Bernardini De Pace ha svelato chi sono le due vip che non l’hanno mai pagata e chi invece ha denunciato. Spoiler: Asia Argento, Nina Moric e Gabriele Muccino.

“Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric non mi ha pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano. Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. E’ mai sembrata una vittima a qualcuno? Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”.

Annamaria Bernardini De Pace ha querelato Gabriele Muccino

“Gabriele Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale”.

A far arrabbiare BDC è stato un commento che il regista ha lasciato su Instagram commentando proprio il divorzio Totti-Blasi.

“Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. E sono state TUTTE ARCHIVIATE senza fatica. – ha continuato Muccino – Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta, schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita“.

Ricca, single, sincera. Cosa aspetta RealTime ha realizzare una docu-serie su lei?