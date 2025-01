Annamaria a C’è Posta Per Te: le figlie non le parlano da anni

Ieri sera a “C’è Posta per Te” è stata ospite Annamaria, una madre desiderosa di riparare il rapporto con le figlie, Tatiana e Samantha. Maria De Filippi ha condiviso la sua storia: Annamaria ha vissuto un matrimonio difficile, segnato dall’assenza affettiva del marito e da infedeltà. Dopo 30 anni, la donna ha deciso di rimanere legata a lui principalmente per il bene delle figlie.

Nel gennaio 2020, Annamaria riceve una brutta notizia dalla Calabria: la madre è in rianimazione. Essendo figlia unica, si reca giù, lasciando le figlie a Milano. Durante il suo soggiorno, si occupa della madre e chiama le figlie ogni giorno. La madre muore a luglio e, dopo aver informato l’ex marito, riceve una risposta insensibile che le fa capire che il suo matrimonio è giunto al termine. Decide quindi di non tornare più a Milano nemmeno per il padre malato, che rimane attaccato a una bombola d’ossigeno.

Quando l’ex marito giunge in Calabria, non propone di tornare insieme, e Annamaria si sente minacciata da lui, che minaccia di denunciarla. Dopo una serie di eventi, lei decide di separarsi, ma il distacco dalle figlie diventa sempre più profondo. Natale arriva e il regalo inviato alle figlie viene rispedito. A gennaio 2021, le figlie la accusano di abbandono, chiudendo ogni comunicazione.

Annamaria ha chiesto perdono, spiegando che ha dovuto fare una scelta difficile come figlia unica e con un padre malato. Ha ammesso di aver messo da parte il ruolo di madre per un periodo, ma esprime quanto le manchino le figlie. Tuttavia, Tatiana e Samantha esprimono il loro dolore e delusione, sottolineando che Annamaria non le ha mai cercate e ha interrotto i contatti per anni.

Le ragazze hanno chiarito che avrebbero dovuto essere la priorità della madre. Nonostante il tentativo di riconciliazione, Tatiana e Samantha non si sentono di accettare Annamaria e decidono di chiudere la busta. Annamaria, commossa, ribadisce il suo dispiacere e che sarà sempre disponibile per le figlie, lasciando la porta aperta per un possibile futuro incontro.