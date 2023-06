Annalisa vestita come Lady Gaga al Tim Summer Hits, lei: “Little Monster da sempre”

Annalisa è una Little Monster da sempre (cit.) e per omaggiare la regina del pop Lady Gaga ha deciso di indossare un abito come uno dei suoi sul palco del Tim Summer Hits.

Era il 2009 quando Lady Gaga ha sfoggiato questo outfit Dolce & Gabbana nel video di Paparazzi e Annalisa, ieri sera, ha fatto lo stesso impreziosendolo con un pezzo di sopra semi-trasparente.

E quando su Twitter le è stato fatto notare, la cantante di Mon Amour ha risposto: “Little Monster since ever”, ovvero “Little Monster da sempre”.

Little monster since ever — ANNALISA (@NaliOfficial) June 25, 2023

La cantante Annalisa e Lady Gaga sono praticamente coetanee (la prima è nata nel 1985, l’altra nel 1986) e quando la Scarrone è entrata nella scuola di Amici (nel 2010) in radio suonava proprio l’album The Fame Monster.

Annalisa vestita come Lady Gaga

L’outfit che la Scarrone ha sfoggiato sul palco del Tim Summer Hits è stato commentato anche da Ema Stokholma che però non sembrerebbe aver colto la reference. Nel dubbio le ha fatto cantare Mon Amor in francese e sì, voglio anche questa versione.

🎙 @emastokholma che dà lezioni di francese a @naliannalisa è la cosa più incredibile che vedrete oggi 💥 🤣 Intervista esclusiva di @emastokholma a @NaliOfficial nel backstage #RaiRadio2 del #TIMSummerHits pic.twitter.com/G4PND8ylhx — Rai Radio2 (@RaiRadio2) June 25, 2023

Da segnalare anche la presentazione della cantante a opera di Andrea Delogu che l’ha così celebrate: “L’unica donna italiana arrivata in tre anni in testa alle classifiche dei singoli più venduti, erano tre anni che una donna non arrivava in testa alle classifiche dei singoli più venduti in Italia, ed è lei, Annalisa!”

che sia Roma o Bari tutti che cantano Mon Amour di Annalisa com’è giusto che sia #TimSummerHitspic.twitter.com/0VnnldTiUP — Våle🐍🍓; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) June 25, 2023