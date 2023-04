Annalisa su Virginio e la mancata vittoria ad Amici: “Se lui è famoso?”

L’esito del televoto della finale di Amici nel 2011 ha diviso il pubblico, in molti infatti tifavano per il vincitore Virginio Simonelli (che ha vinto con il 50,3%), ma tanti altri per la seconda classificata, Annalisa Scarrone. E proprio la cantante qualche giorno fa ha parlato di quella finalissima in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Cosa posso dire, secondo me bisogna rispettare il televoto. Poi ovvio che se mi guardo indietro posso dire che se magari avessi parlato di più forse le cose sarebbero andare in maniera diversa“.

E ieri della cantante di Mon Amour e di Virginio si è parlato parecchio, perché Simonelli ha pubblicato un tweet che ai fan della Scarrone è sembrato una frecciatina rivolta alla loro beniamina.

Annalisa Scarrone su Virginio e la finale di Amici 2011.

I fan di Annalisa dopo il tweet di Virginio hanno iniziato a far circolare un video in cui la cantante parla proprio del suo collega in un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 nel 2020. All’epoca i conduttori della trasmissione radiofonica dichiararono di non conoscere Virginio, che secondo loro era un ballerino di Amici di Maria.

“Chi ha vinto l’edizione alla quale ho partecipato? Virginio. Sì io sono arrivata seconda. Se ci sono rimasta male? Ma, oddio, dai sono passati dieci anni da quella serata. Se mi avevano tolto qualcosa? No, in quel momento no devo dirti. Se Virginio è un ballerino? Ma no, non è un ballerino, no non era nella categoria ballo, mi sto sentendo male. Che faceva? cantava. Se è famoso? ma, allora, lui ha proseguito più che altro come autore. Ragazzi io mi dissocio da quello che state dicendo”.

Va detto che proprio nel 2020 Virginio Simonelli in una sua diretta fatta nel periodo di lockdown ha invitato la Scarrone, che ha definito anche amica: “E a proposito di Amici di Maria, oggi qui con me in live c’è un’artista che è anche un’amica. Ed è un’amica a cui tengo molto e che ho conosciuto durante questa esperienza ad Amici“.