Annalisa smentisce i rumors: non sarà co-conduttrice di Sanremo 2025

Annalisa si sarebbe rifiutata di co-condurre Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti a causa di alcuni colleghi scelti dal direttore artistico, secondo un’indiscrezione. Tuttavia, la cantante ha prontamente smentito tali voci tramite un post su Instagram, affermando: “Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi… Pare che non è vero! Abbracci”. Il termine “pare” è stato ripetuto tre volte per ironizzare sulla notizia, originariamente riportata da Novella 2000, che suggeriva che Annalisa non volesse condividere il palco con determinati artisti.

In effetti, Annalisa parteciperà comunque al Festival nella serata delle cover del 14 febbraio, dove duetterà con Giorgia sulle note di “Skyfall” di Adele. La smentita di Annalisa è stata confermata dopo che il magazine Novella 2000 aveva diffuso la voce secondo cui la cantante avrebbe espresso la volontà di non esibirsi con certi nomi.

Nell’ambito sanremese, Carlo Conti avrà a disposizione un totale di 12 co-conduttori per le varie serate. Nella prima serata dell’11 febbraio, sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, mentre il giorno successivo avrà con sé Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Durante la terza serata, si uniranno a lui Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la serata dedicata alle cover, sono previsti Mahmood e Geppi Cucciari, mentre il gran finale del 15 febbraio vedrà la partecipazione di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.