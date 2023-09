Annalisa risponde piccata a uno speaker radiofonico: “Ma che domanda è?”

Annalisa in questi giorni, in occasione dell’uscita dell’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice (a proposito, che belle sono Euforia e Crisi A Saint-Tropez?), ha rilasciato varie interviste promozionali.

E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, ecco il nuovo album di Annalisa: tracklist in gif https://t.co/YKTEKhM33Z #EPSFNV — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2023

Fra queste anche una a Radio Zeta dove l’intervistatore ha colto l’occasione anche per farle qualche domanda personale. Fra cui anche una sul recente matrimonio con Francesco Muglia.

“Come si concilia la vita da moglie alla vita da artista?“, le ha chiesto lo speaker di Radio Zeta. “Non c’è una vita diversa, non c’è una vita da moglie, la vita è uguale a prima e menomale, aggiungerei. Anzi, grazie a Dio“, ha prontamente risposto Annalisa. Non soddisfatto però della risposta, lo speaker ha aggiunto: “Ma io parlo di lavoro: se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare, cosa è meglio fra i due? Cosa tiri fuori?”. A questo punto la cantante ha sbottato: “Ma che domanda è? Ma veramente? No, no, è giusto trovare un equilibrio con tutto, è giusto che non cambi nulla“.

Ed effettivamente, ma che domanda era? Se fosse stato un uomo siamo sicuri che gli avrebbe chiesto “come concili la vita da marito a quella di artista?” io non credo.

Annalisa – le parole sul suo nuovo disco