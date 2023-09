Annalisa regina dell’estate su TikTok con Mon Amour

La battaglia per il tormentone dell’estate su TikTok è stata vinta da Annalisa: è lei la regina dei social network.

Non ce n’è per nessuno. Almeno su TikTok. Mentre per le radio italiane il tormentone di questa estate appena terminata è stato, con pochi dubbi, Italodisco dei The Kolors, e mentre per Spotify a dominare durante la stagione più calda è stata Vetri neri di Ava, Anna e Capo Plaza, la regina assoluta per il social cinese rimane lei: Annalisa.

A pochi giorni dall’arrivo del suo nuovo album, la cantante savonese può celebrare un altro importante traguardo nella sua carriera: Mon Amour è il tormentone dell’estate 2023 per TikTok Italia, come confermato dall’iniziativa lanciata attraverso l’hashtag #SongoftheSummer.

Annalisa regina di TikTok con Mon Amour

D’altronde, Mon Amour è sembrata fin da subito una canzone scritta appositamente per conquistare le Instagram Stories e volare tra i video di TikTok. E la sensazione iniziale è stata confermata dai dati. Il successo del singolo di Nali sulla piattaforma cinese è stato infatti clamoroso, e le ha permesso di sopravanzare sia Italodisco, ferma al secondo posto, che Makeba di Jain.

Annalisa

Un grande successo per la cantante ex Amici, il cui brano è stato utilizzato in più di 715mila video, circa 150mila in più rispetto alla canzone firmata da Stash e compagni, che avevano comunque tentato la rimonta grazie al claim “Questa non è Ibiza“, sicuramente adatto per accompagnare i tanti video vacanzieri girati al di fuori delle Baleari.

La classifica dei tormentoni di TikTok

Se dunque la regina assoluta è stata Annalisa con Mon Amour, seguita dai The Kolors e dalla sorprendente e rediviva Jain, con un singolo datato 2015, quarto posto troviamo Vetri neri. Sorprende al quinto posto Pelè di Rhove e ancor di qui il sesto posto di Gigi D’Alessio, entrato in tendenza grazie al brano Una magica storia d’amore del 1999.

Decisamente meno ‘arcaico’ il resto della top 10, che vede al settimo posto Angelina Mango con Ci pensiamo domani, all’ottavo Alfa con Bellissimissima <3, al nono MV Killa e Guè con Rooftop e infine Elettra Lamborghini con Mani in alto.

Di seguito il video ufficiale di Mon Amour: