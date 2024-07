Annalisa pronta a lavorare al nuovo disco: tempi e featuring

E Poi Siamo Finiti nel Vortice ha già venduto oltre 100.000 copie conquistando il disco di diamante, ma Annalisa pensa già al suo nuovo album. La cantante di Bellissima adesso è impegnata con il suo tour estivo nelle piazze di tutta Italia, dopo l’ultima data del 17 agosto si prenderà una piccola pausa, per poi andare in studio di registrazione a lavorare al nuovo progetto discografico. La Scarrone (che potrebbe anche tornare a Sanremo) in una nuova intervista ha anche promesso dei featuring per l’album che probabilmente vedrà la luce nella prima parte del 2025.

“Cosa farò dopo il tour? Dopo il 17 mi prenderò una piccola pausa per rigenerarmi, uno stop che serve e dopo tornerò in studio di registrazione per dedicarmi al nuovo progetto. Devo dire che non vedo l’ora di tornare al lavoro, perché è sempre bello. […] Io ho fatto un disco tutto senza feat. E non vedo l’ora, quando adesso mi metterò a lavorare sul prossimo, di invitare un po’ di colleghi. Perché ho proprio voglia anch’io di scambiare, di costruire qualcosa insieme”.

Annalisa sulla sua nuova “era”.

“Questo per me è un momento bello e felicissimo e spero di andare avanti così. Il mio concerto all’Arena di Verona? Quella è la ciliegina sulla torta. L’idea era quella di mettere dentro tutte le cifre, infatti ci sono pezzi della mia primissima esperienza dopo Amici, poi brani di tutti i dischi. Diciamo che è come un viaggio. Il significato del vortice è questo, i cicli della vita e voglio raccontarlo con il mio tour. Se devo raccontare gli ultimi due anni la parola vortice è perfetta. Non è una parola che avevo pensato per il grande successo che è arrivato, ma per i grandi cicli e il mio reinventarmi e rimettermi in gioco ogni volta. Tutte le volte che penso a un disco nuovo riparto da zero. In ogni caso mi sento una donna davvero fortunata. La mia passione è il mio talento e questa è una cosa speciale”.