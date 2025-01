Annalisa: prima donna solista a conquistare il sesto disco di platino con un brano

Il 2024 ha rappresentato un anno straordinario per Annalisa, culminato nella certificazione da parte della FIMI del suo sesto disco di platino per il singolo “Mon Amour”, rendendola la prima donna solista italiana a raggiungere questo traguardo. Con 51 dischi di platino e 13 di oro, Annalisa è la donna più certificata del 2024. È riuscita a entrare nella classifica Top 100 di Billboard USA, un risultato che la colloca ai vertici della classifica annuale.

Tra i suoi riconoscimenti nel 2024, spiccano il Global Force Billboard Women in Music a Los Angeles e il Power Hits Estate di RTL 102.5, ricevuto insieme a Tananai per il brano “Storie Brevi”. Ha anche conquistato il Premio RTL 102.5 SIAE per il brano più suonato in Italia durante l’estate. Durante i Tim Music Awards del 14 settembre, Annalisa ha ricevuto ben sei premi: tra questi, il premio multiplatino per l’album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice”, il medesimo riconoscimento per il singolo “Sinceramente”, e il premio Live Platino per aver venduto oltre 200 mila biglietti. Inoltre, ha vinto il premio Arena di Verona per il suo doppio concerto evento, il premio Tim Summer Hits per “Storie Brevi” e il premio EarOne come artista più suonata in radio.

Non si è fermata qui; ha anche ricevuto due Telegatti e un premio ai Los40 Awards a Barcellona per il brano “Sinceramente (Cuando Cuando Cuando)”. A novembre, ha festeggiato la conquista del premio Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester, segnando così il suo secondo riconoscimento in questa categoria.

“Mon Amour” ha consolidato il suo status di singolo più venduto da un artista solista nell’era FIMI, superando le 100.000 copie. Inoltre, a fine anno, il suo singolo natalizio “Christmas (Baby Please Come Home)” è stato certificato disco d’oro, superando anche questo le 50.000 copie vendute.

Annalisa continua a brillare nel panorama musicale italiano, confermandosi come un’icona della musica contemporanea.