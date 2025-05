ANNALISA: Nuova Data al Forum di Assago e Scopri ‘Maschio’

In occasione del lancio di “Maschio”, il nuovo singolo di Annalisa che segna l’inizio di un nuovo percorso musicale, arriva la notizia che il live di Milano del 28 novembre all’Unipol Forum di Assago è già SOLD OUT. A causa della grande richiesta, è stata aggiunta una nuova data per il 29 novembre nella stessa location. “Maschio”, scritta da Annalisa insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato la produzione, presenta un mix di stili lessicali degli anni ’70 e ’80, arricchiti da sonorità moderne. Il risultato è un connubio di nostalgia narrativa e sound design internazionale, in linea con l’identità elettronica dell’artista.

Le date del tour di Annalisa sono le seguenti:

– 15 novembre @Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

– 18 novembre @Padova – Kioene Arena

– 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

– 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

– 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

– 29 novembre @Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

– 2 dicembre @Eboli (ASA) – Palasele

– 5 dicembre @Bari – Palaflorio

– 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

– 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena

Per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare TicketMaster o TicketOne. Annalisa è attiva sui social media, dove i fan possono seguirne le novità e aggiornamenti.